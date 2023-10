Gewinnerin kann es gar nicht fassen: "Sie sind aber nicht von ,Verstehen Sie Spaß?'"

Rita Hampp aus dem Marktoberdorfer Ortsteil Rieder hat beim Bilderrätsel der Allgäuer Zeitung das "Taschenbuch" erraten. Was sie mit dem Gewinn vorhat.

28.10.2023 | Stand: 09:00 Uhr

"Sie sind aber nicht von ,Verstehen Sie Spaß?", fragt Rita Hampp aus dem Ortsteil Rieder scherzhaft, als sie die Tür öffnet. Die Marktoberdorferin kann ihr Glück noch gar nicht fassen. Sie hat beim Bilderrätsel der Allgäuer Zeitung am Freitag mitgemacht und 1000 Euro gewonnen. Als der Anruf kam, habe sie zunächst gedacht, man wolle sie veräppeln. "Ich habe noch nie etwas gewonnen."

Riederin rät nur bei dem Gewinnspiel der Allgäuer Zeitung mit

Die 48-Jährige nimmt für gewöhnlich nicht an Gewinnspielen teil. Das Bildrätsel der Allgäuer Zeitung ist die einzige Ausnahme. Bei diesem raten ihr Mann Stefan Hampp und sie seit Jahren in regelmäßigen Abständen mit: "Wenn ich beim Frühstück Zeitung lese und das Telefon in Reichweite liegt, dann rufe ich an." Es gebe dabei immer wieder kniffelige Bildkombinationen, doch an diesem besonderen Tag benötigte Hampp nicht lange, um die Lösung zu entschlüsseln. Bereits um 5 Uhr in der Früh hat sie zum Telefon gegriffen.

Ihr Mann hat ihr zunächst gar nicht geglaubt

Hampp arbeitet für eine Krankenkasse und ist freitags immer im Homeoffice. Nur deswegen war sie zuhause und konnte sie den Anruf entgegennehmen. Als sie ihrem Mann und ihrem Sohn von dem Gewinn erzählt, glauben die beiden das zunächst auch nicht. Denn in dieser Woche hat Hampp ihrer Familie bereits scherzhaft verkündet: "Diesmal werde ich das Rätsel gewinnen". Da war die Skepsis natürlich groß, als sie ihnen erzählte, dass sie wirklich gewonnen habe.

Für was sie das Geld verwenden möchte, weiß sie selbst noch nicht so genau. Am Abend findet der Sternenbummel in Marktoberdorf statt, dort möchte sie hingehen und vielleicht etwas von den 1000 Euro ausgeben. "Oder ich kaufe mir ein Taschenbuch." Denn diese Bildkombination hat ihr den Tagesgewinn beschert.

