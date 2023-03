"Ghost Cats": Musikalische Geschichtenerzähler erhalten viel Beifall

„Ghost Cats“ begeben sich in Obergünzburg auf einen klangvollen Streifzug durchs Leben. Warum Familie Schratt auch als „Anglo-Allgäuer Liederschmiede“ firmiert.

15.03.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Stimmungsvoll, mitunter aber auch ernsthaft erzählten die „Ghost Cats“ (die Geisterkatzen) in Obergünzburg Geschichten von Land und Leuten. Die Musik machende Familie Schratt aus Kempten trat an diesem Abend als Trio auf: die gebürtige Liverpooler Sängerin und Perkussionistin Dianne Schratt, ihr Mann Stefan (Akustikgitarre) und Sohn Benedikt (Rhythmusgitarre). Sie präsentierten ein 20-teiliges Programm mit selbst getexteten und komponierten englischen Songs, die ausnahmslos viel Beifall erhielten. Es war das erste von der Kulturinitiative Oikos veranstaltete Konzert des Jahres, das an die 50 Besucher in den Hirschsaal lockte.

"Ich hör' nicht auf, von dir zu träumen, denn wer soll jetzt das Haus aufräumen?"

Dianne Schratt moderierte die einzelnen Liedtitel zumeist humorvoll und mit selbst geschriebenen Limericks an. Zum Beispiel den Starter „Seven Days“ mit einem Kurzgedicht, in dem die Sprecherin zur Gaudi des Publikums gesteht: „Ich hör’ nicht auf, von dir zu träumen, denn wer soll jetzt das Haus aufräumen?“

Bei einigen Liedern unterhielt das Ensemble mit Situationskomik. Zum Beispiel bei „Winnie The Slug“. Dabei geht es um des Gärtners Lieblingstier: Winnie, die Schnecke. Als die sich mit Gemüse pappsatt gefressen hat, endet der Song übersetzt mit den Worten „Der Gärtner stürmt herbei und schnitt den Schneck entzwei“. (Lesen Sie auch: Film über das Leben und Wirken des Künstlers Johannes Kaspar begeistert Publikum in Obergünzburg.)

Das auch als „Anglo-Allgäuer Liederschmiede“ bezeichnete Trio spielte Stücke mit zeitlosen und aktuellen Themen, dabei ging es auch um bedrückende Geschichten. So wird in „Three Desperate Men“ das Schicksal dreier verzweifelter Männer besungen. Sie leiden unter Arbeitslosigkeit, Krankheit und Mittellosigkeit. In einem Wohnwagen frierend, befinden sie sich auf der Flucht vor der Polizei. Ganz schwierig wird es für die Drei, als sie sich in eine Sackgasse verirren.

Zeitlose Themen, die Musik ist beeinflusst von Folk, Rock und Blues - Klänge wie in einer lauen Sommernacht

Die Instrumentalmusik des Ensembles ist von Folk, Rock und Blues beeinflusst. Ab und an waren Anklänge von Country-Musik zu vernehmen. Etwa in „Life“ oder in der Zugabe „In The Mood For More“. Stefan Schratts tolles Spiel auf der Gitarre erinnerte an John Denver. Ein relativ neues Lied heißt „High and Free“, veröffentlicht wurde es 2021. Es ist der offizielle Song zum Kemptener Silvesterlauf und entstand während der Corona-Pandemie, als die Menschen zu Hause blieben und auch Songwriter und Komponisten viel Zeit hatten. Mit ausdrucksstarker Stimme zeigte Dianne Schratt, dass sie über eine eindrucksvolle tiefe Frauenstimme verfügt.

Mit „Summer“ erweckten die „Cats“ in der winterkalten Märznacht wonniglich warme Gefühle der Vorfreude auf den bald kommenden Sommer. Stefan Schratt ließ eine „steirische Quetschn“ erklingen, Dianne verfeinerte per Xylophon. Herrliche Klänge – wie in einer lauen Sommernacht.