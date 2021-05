Die Polizei bittet Hundehalter in Marktoberdorf, vorsichtig zu sein. Im Bereich des Friedhofs entdeckte eine Zeugin Giftköder im Gras.

22.05.2021 | Stand: 15:23 Uhr

Die aufmerksame Hundehalterin hatte am Freitagnachmittag giftige Tabletten neben einem Fußweg an der Keltenstraße entdeckt, berichtet die Polizei. Die Tabletten wurden aufgesammelt. Hundehalter sollen nun trotzdem vorsichtig sein, um eine Vergiftung der Tiere zu vermeiden. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/9604-0 melden.

