Gleiserneuerungen zwischen Aitrang und Biessenhofen: Hier kommt es zu Verkehrsbehinderungen

Die Bahngleisen zwischen Aitrang und Biessenhofen werden von Oktober bis November erneuert. Wo und wann es deshalb zu Verkehrsbehinderungen kommt.

28.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die DB Netz AG, verantwortlich für die Schieneninfrastruktur, führt vom Samstag, 8. Oktober, bis Samstag, 5. November, auf der Strecke zwischen Biessenhofen und Aitrang Bauarbeiten durch, um vorhandene Gleise zu erneuern.

Die Bauarbeiten sollen so schnell wie möglich vonstattengehen

Die Bauarbeiten sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich. Um eine kurze Bauzeit und damit weniger Beeinträchtigungen der Umgebung und des Eisenbahnverkehrs zu gewährleisten, werden die Arbeiten ganztägig, einschließlich Sonn-/Feiertage und zum Teil auch in der Nacht durchgeführt.

Für diese Bauarbeiten werden große Mengen an Kies benötigt, die im ehemaligen Güterbahnhof Aitrang auf Waggons verladen werden. Die Streckenführung der beladenen Kies-LKW erfolgt von Norden her über die Friesenrieder Straße - Lindenstraße - Bahnhofring - Güterbahnhof Aitrang. Die LKW-Leerfahrten erfolgen über den Bahnhofring - Straße Am Heuberg - Wenglinger Straße nach Norden. Damit wird der LKW-Verkehr gleichmäßig verteilt.

Zu diesen Zeiten erfolgen Anlieferungen großer Kiesmengen

Die Anlieferung der Kiesmengen erfolgt am 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17. und 18. Oktober. Die Hauptfahrzeiten werden voraussichtlich von 7 bis 18 Uhr sein. Insgesamt sind ca. 28.000 Tonnen Kies anzuliefern für die oben genannte Gleiserneuerung. Dadurch kann es auch zu Verkehrsbehinderungen im Gemeindebereich kommen.

Im Schienenbereich erfolgen die Baumaßnahmen vor allem im Bereich zwischen Ruderatshofen und Biessenhofen vom 08.10. - 05.11.2022 (in der Regel tagsüber, vereinzelt Nachtschichten). Am 20., 21., 24., 25., 26. und 27. Oktober erfolgen zudem Gleisbauarbeiten im Bahnhofsbereich von Aitrang. Weiter erfolgt Anfang November der Einschub der neuen Bahnunterführung für die Ortsumgehung von Ruderatshofen und Apfeltrang.

