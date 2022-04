Wegen Corona ziehen die Macher des Festivals in Görisried die Reißleine. Ausgaben liegen bereits im fünfstelligen Bereich. Was alles hinter der Absage steckt.

02.04.2022 | Stand: 18:10 Uhr

„Wir wollen nicht das Allgäuer Superspreader-Event sein, bei dem sich alle mit Corona anstecken“: So begründen Josef Guggemos und Klaus Unsin vom Organisationsteam die erneute Absage des Görisrieder Musikspektakels „Go to Gö“. Zum dritten Mal in Folge findet damit das Festival, zu dem sonst über 10.000 Gäste in den 1.300-Einwohner-Ort an der Grenze vom Ostallgäu zum Oberallgäu pilgern, pandemiebedingt nicht statt.