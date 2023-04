Festival-Besucher schlägt drei Männern beim Go to Gö 2023 ins Gesicht

Am Samstag hatte die Polizei Ärger mit zwei Festival-Besuchern beim Go to Gö 2023 in Görisried im Ostallgäu.

30.04.2023 | Stand: 12:10 Uhr

An diesem Wochenende hat das Festival Go to Gö 2023 in Görisried (Kreis Ostallgäu) stattgefunden. Am zweiten Festivalabend hatte die Polizei Probleme mit zwei Festival-Besuchern, teilen die Beamten mit.

Ein 19-Jähriger wollte am frühen Sonntagmorgen zwei Gläser stehlen. Der Sicherheitsdienst sprach den jungen Mann daraufhin an und übergab ihn an die Polizei. Der 19-Jährige versuchte zu fliehen, die Polizisten konnten ihn allerdings festhalten. Daraufhin beleidigte er die Beamten. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Go to Gö 2023: 21-Jähriger schlägt drei Männern ins Gesicht

Am Sonntag stritten sich gegen 1 Uhr ein 21-Jähriger und drei weitere Festival-Besucher an der Bar des Go to Gö. Plötzlich schlug der 21-Jährige den drei Männern jeweils mit der Faust ins Gesicht. Alle drei wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei verwies den 21-Jährigen nach der Anzeigenaufnahme dem Gelände. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf und dem Ostallgäu lesen Sie hier.