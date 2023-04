Organisator verrät: Go to Gö wird 2023 noch größer als sonst

Go to Gö geht endlich in die nächste Runde. Organisator Josef Guggemos verrät, wie es hinter den Kulissen abläuft. Es auch eine unschöne Überraschung.

Von Nervosität ist bei Organisator Josef Guggemos noch keine Spur. „Die Vorbereitungen laufen sehr ruhig und ohne Hektik ab“, erzählt er. „Es läuft alles, wie geplant“. Auf der grünen Wiese des 1300-Einwohner-Ortes an der Grenze vom Ostallgäu zum Oberallgäu wurde die vergangenen Tage das gewaltige weiße Partyzelt aufgebaut, das in diesem Jahr sogar noch größer ist als sonst. „Wir bauen einen zusätzlichen Einmaster auf, sodass sich auch der Sanitärbereich im Trockenen befindet“, berichtet Guggemos. Trotz der langen Corona-Pause laufe alles wie gewohnt ab. Etwa 200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer arbeiten hinter den Kulissen mit – und das teils schon seit vielen Jahren. Auch die Dienstleister sind seit Anbeginn des Festivals die gleichen, erzählt Guggemos. Jeder weiß, was er zu tun hat.

