Unbekannter verursacht Unfall bei Görisried und fährt davon

Ein Autofahrer kommt zwischen Görisried und Wald von der Straße ab, da ihn ein entgegenkommendes Fahrzeug schneidet. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur.

18.10.2023 | Stand: 13:37 Uhr

Am Dienstagabend ist es auf der Kreisstraße zwischen Görisried und Wald im Ostallgäu zu einem Autounfall gekommen. Ein 34-jähriger wurde laut Polizei in einer Kurve kurz vor der Wertachsenke von einem entgegenkommenden Fahrzeug geschnitten. Der Mann musste nach rechts in die Wiese ausweichen, um einen Zusammestoß zu vermeiden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Verletzt wurde niemand, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Marktoberdorf unter Telefon 08342/96040 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf und dem Ostallgäu lesen Sie hier.