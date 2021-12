Gottesdienst mit Einschränkungen: So können Gläubige in Marktoberdorf Weihnachten feiern

Gottesdienste zu Weihnachten sind wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt. Warum Kirchen in und um Marktoberdorf sich Konzepte ohne 2G überlegt haben.

21.12.2021 | Stand: 04:00 Uhr

„Wir wollen, dass Weihnachten heuer so normal wie möglich ist“, sagt Pfarrer Klaus Dinkel von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Marktoberdorf. Zwar sind Gottesdienste auch in diesem Jahr durch Corona-Maßnahmen eingeschränkt. Doch die Regeln sind zumindest etwas lockerer als im vergangenen Jahr. Im Rahmen der Möglichkeiten haben die Kirchengemeinden und Pfarreiengemeinschaften in und um Marktoberdorf wieder ein umfangreiches Gottesdienst-Programm auf die Beine gestellt.

Jeder, der einen Gottesdienst besuchen möchte, hat die Möglichkeit dazu, sagt Dinkel. „Unsere Messen finden ohne 2G- oder 3G-Regel statt.“ Stattdessen setze die Gemeinde auf Abstands- und Maskengebot.

Marktoberdorf: Kein Impf-, Test- oder Genesenenzertifikat nötig

„Die meisten würden sich aktuell in einer voll besetzten Kirche unwohl fühlen“, sagt Stadtpfarrer Oliver Rid. Auch wenn alle Anwesenden geimpft, genesen oder getestet seien. Aus diesem Grund finden auch die Messen der Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Obergünzburg mit Abstand und FFP2-Maske statt. Es sind keine Impf-, Genesenen- und Testzertifikate notwendig.

Wegen der Abstandsregel können die Kirchen nicht voll besetzt werden, und weniger Menschen können an den Gottesdiensten teilnehmen. Trotzdem müssen sich Besucher weder bei Gottesdiensten in Obergünzburg, noch in Marktoberdorf für die Veranstaltungen anmelden oder einen Platz reservieren. „Viele Leute überlegen, ob sie überhaupt gehen“, vermutet Dinkel.

Zumindest sei das sein Eindruck. Einige Menschen hätten weiterhin Angst, sich mit dem Corona-Virus anzustecken, und auch im vergangenen Jahr hätten die Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer die Kirchen an Weihnachten nicht überrannt. „Das regelt sich von selbst“, sagt Dinkel. (Lesen Sie auch: Nachhaltig Weihnachten feiern? Der Bund Naturschutz Ostallgäu gibt Tipps)

Weihnachts-Gottesdienste im Stadel oder im Freien

Die evangelische Kirchengemeinde bietet mehrere Messen am Heiligabend und an den Feiertagen an. Zudem weicht die Gemeinde auf größere Räume aus, sodass mehr Menschen kommen können: Am 24. Dezember ist nachmittags ein Gottesdienst mit kleinem Krippenspiel im Dorfgemeinschaftshaus „Haus 28“ in Hattenhofen geplant. Dort haben laut Dinkel etwa 120 Menschen Platz. Bei schönem Wetter können auch, Türen und Tore geöffnet und die Veranstaltung so nach draußen ausgeweitet werden.

Die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Obergünzburg finden laut Pfarrerin Mona Böhm entweder im Freien oder in der größeren Bergkirche statt.

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf verfüge über große Kirchen – die auch mit Corona-Abstand bis zu 90 Menschen Platz bieten. Wenn die Besucher als Familien kommen und so gemeinsam Platz nehmen, sind sogar mehr Menschen pro Gottesdienst möglich, sagt Rid. Messen – wie etwa die Krippenfeier – in der Stadtpfarrkirche St. Martin, in der Kirche St. Magnus, der Frauenkapelle und in Bertoldshofen finden zeitgleich statt, sodass sich die Besucher gleichmäßig verteilen.

Gottesdienste mit Anmeldung hätten sich nicht bewährt. „Das hat eher zu Menschenansammlungen vor dem Eingang geführt, weil die Leute ihre Platzreservierung vorzeigen mussten.“ Die Erfahrungen vom Weihnachtsfest 2020 seien ein großer Vorteil, sagt Rid. „Wir können die Situation viel besser einschätzen.“ Die wichtigste Regel sei, rechtzeitig zum Gottesdienst zu erscheinen, sagt Rid. Ehrenamtliche Ordner weisen Besuchern dann einen Platz zu. Als „flankierende Maßnahme“ wie Rid sagt, werde einer der Gottesdienste live im Internet übertragen. Der evangelischen Kirchengemeinde ist der technische Aufwand der Übertragung laut Dinkel heuer zu groß. (Lesen Sie auch: Wie sollen sich Eltern verhalten, wenn Kinder fragen: Das Christkind gibt es doch gar nicht, oder?)

Krippenspiele sind möglich: Sogar mit Alpaka

Verzichten müssen Kirchenbesucher weder in Marktoberdorf noch in Obergünzburg auf etwas: Bei allen drei Gemeinden wird es wie anderenorts im Rahmen der Corona-Regeln sowohl Krippenspiele als auch Christmetten oder -vespern geben. Beim Krippenspiel der evangelischen Gemeinde Marktoberdorf sind sogar ganz besondere Teilnehmer dabei: Alpakas und Esel werden vor dem Stadel in einer Krippe stehen. „Alpakas sind so niedliche Tiere“, sagt Pfarrerin Stefanie Mangold. „Das ist in diesen Zeiten einfach etwas für das Herz.“

„Am schönsten ist, dass wir wieder gemeinsam singen dürfen“, sagt Böhm. Weihnachtslieder mit der Gemeinde zu singen, sei für sie unglaublich wichtig. 2020 war Singen verboten und die musikalische Gestaltung sehr eingeschränkt. „Da hat mir etwas gefehlt“, sagt die Pfarrerin. „Es ist schön, dass wir dieses Jahr mehr Planungssicherheit haben“, sagt Rid. „Ich freue mich auch auf Begegnungen mit der Gemeinde und dass wir die Christmette real feiern können.“

