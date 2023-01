Gottschalk gibt Führung des Ostallgäuer Vogelschutzbundes ab

Herbert Gottschalk hört nach neun Jahren als Vorsitzender beim LBV im Ostallgäu auf. Jetzt gibt es erst einmal nur eine kommissarische Leitung.

11.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Ortsgruppe Ostallgäu/ Kaufbeuren des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) hat vor Kurzem in Marktoberdorf getagt. Dabei gab der Vorsitzende Herbert Gottschalk nach neun Jahren sein Amt als Vorsitzender ab. Seine Nachfolge übernimmt Lena Heuß in kommissarischer Leitung für die verbleibenden zwei Jahre bis zu den regulären Neuwahlen des Vorstands. Heuß ist hauptamtliche LBV-Mitarbeiterin in der Bezirksgeschäftsstelle in Memmingen. (Lesen Sie auch: Gartenvögel machen sich rar.)

Die geehrten Mitglieder der Kreisgruppe Ostallgäu des Landesbunds für Vogelschutz (von links) Herbert Noske (30 Jahre) , Rüdiger Kosmalla (40 Jahre), der bisherige Vorsitzende Herbert Gottstein, Johann Schmid (50 Jahre), Hans-Georg Kull (10 Jahre), Herbert Springer (50 Jahre), Hartmut Tille (30 Jahre). Bild: Andrea Hoffmeister/LBV

Ostallgäuer LBV ehrt zahlreiche Mitglieder

Außerdem wurden beider Jahresversammlung zahlreiche langjährige Mitglieder des LBV geehrt. Unter ihnen waren Herbert Springer und Johann Schmid (beide 50 Jahre), Rüdiger Kosmalla (40 Jahre), Hartmut Tille und Herbert Noske (beide 30 Jahre) sowie Hans-Georg Kull (zehn Jahre).