Grammy-Gewinner singen in Marktoberdorf: Euphorie pur beim Konzert der New York Voices

Superstars der Jazzszene sind zum International Vocal Jazz Camp nach Marktoberdorf zurückgekehrt: Die New York Voices machen Bayern eine Liebeserklärung.

23.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Noch bevor beim International Vocal Jazz Camp überhaupt die ersten Töne erklingen, machen die New York Voices Marktoberdorf und Bayern eine Liebeserklärung. In einem knapp zweiminütigen Video warben die Mitglieder des preisgekrönten Ensembles dafür, zum Camp zu kommen. „Wir freuen uns riesig, wieder an die Bayerische Musikakademie nach Marktoberdorf zu kommen“, sagte Dearmon Meader, der musikalische Leiter der New York Voices. „Es macht so viel Spaß in Bayern“, ergänzte Kim Nazarian, Mitbegründerin des Ensembles. Und ihre Aussage sollte sich bewahrheiten. Die Sängerinnen und Sänger haben beim Eröffnungskonzert mit ihrer Spiellust und Virtuosität für Furore gesorgt. So viel sei schon mal verraten: Es hielt die Besucherinnen und Besucher nicht bis zum Ende des Konzertes auf ihren Sitzen.

