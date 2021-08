Große Impfaktion in Planung: Wann kommen die Drittimpfungen im Ostallgäu?

Die Bewohner der Ostallgäuer Seniorenheime sollen eine dritte Impfung gegen Corona bekommen. Die Impfteams wollen mit Vollgas loslegen. Wann es soweit ist.

17.08.2021 | Stand: 18:01 Uhr

Die mobilen Impfteams in Marktoberdorf und im Ostallgäu stehen in den Startlöchern: Schon bald sollen die Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen eine dritte Impfung bekommen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) gab am Montag bekannt, dass Auffrischungsimpfungen für Hochbetagte, Pflegebedürftige und Menschen mit Immunschwäche ab sofort möglich sind. Aus diesem Grund beschäftigte sich die „Koordinierungsgruppe Corona“ des Landratsamts am Montagnachmittag mit dem Thema und klärte, wie die Drittimpfungen im Landkreis organisiert werden sollen.