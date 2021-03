Es riecht nach Gas: Bei Großeinsatz in Marktoberdorf macht die Feuerwehr eine überraschende Entdeckung

Feuerwehren und Polizei suchen in Marktoberdorf nach dem Auslöser für den Gasgeruch. Welch überraschende Entwicklung der Fall nimmt.

04.03.2021 | Stand: 18:45 Uhr

Gaslarm in Marktoberdorf. Am Donnerstagnachmittag lief bei der Polizei der Alarm auf, wonach es an der Iglauer Straße nach Gas riechen soll. Polizei, Rettungsdienst sowie die Feuerwehren Thalhofen und Marktoberdorf setzten sich in Bewegung und suchten gut eine Stunde lang nach dem Auslöser. Der verblüffte sie am Ende alle.

Vielbefahrene Straße in Marktoberdorf wird gesperrt

Die Polizei hatte das Gebiet sicherheitshalber weiträumig abgesperrt. Davon betroffen war auch ein Teil der belebten Brückenstraße im Zuge der Bundesstraße 472 und auch eine Tankstelle auf der gegenüberliegenden Seite. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Es war zunächst vermutet worden, der Geruch könnte aus dem Paketzentrum der Post kommen. Parallel dazu war auch ein Fahrzeug Ziel der Untersuchungen. Denn ein Lastwagenfahrer der Post hat in seinem Fahrzeug gegen 16.30 Uhr Gasgeruch festgestellt, als er seinen mit Paketen gefüllten Wagen entladen wollte. Die Feuerwehr rückte mit einem Gasmessgerät an, das auch anschlug. Das Gebäude der Firma Hubert Schmid sowie der dazugehörige Parkplatz wurden daraufhin evakuiert.

Feuerwehr untersucht den Lastwagen

Zwei Feuerwehrleute untersuchten in Spezialanzügen den Laster. Heraus kamen sie mit einem verdächtigen Paket. Beim Öffnen die große Überraschung: In dem Paket war eine Flasche mit Knoblauchöl geplatzt, was den gasähnlichen Geruch verursacht hatte.

Im Einsatz waren neun Kräfte der Feuerwehr in Thalhofen und 20 Kräfte aus Marktoberdorf. Außerdem vor Ort waren zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes sowie sieben Polizisten der Inspektionen Marktoberdorf und Kaufbeuren.

Mitarbeiter dürfen wieder ins Haus

Die Mitarbeiter von Hubert Schmidt und der Post durften gegen 17.45 Uhr in die Gebäude zurück. Die Sperrung der Brückenstraße wurde nach gut einer Stunde wieder aufgehoben.

