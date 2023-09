Große Emotionen beim Abschiedskonzert mit den New York Voices in Marktoberdorf

Beim Abschlusskonzert des Vocal Jazz Camps an der Bayerischen Musikakademie zeigt sich, was die 52 Teilnehmer gelernt haben. Und das ist eine Menge.

30.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Es war ein Fest. Anders kann man das Abschlusskonzert des International Vocal Jazz Camps fast nicht beschreiben. Sechs Tage lang haben 52 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt in der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf mit den New York Voices zusammengearbeitet und Stücke erarbeitet. Die Ergebnisse präsentierten sie nun auf einem großen Konzertabend mit allen Beteiligten. „Ihr geht hier als andere Menschen und Musiker wieder raus“, sagte Sängerin Kim Nazarian zu den Camp-Teilnehmern, die eine große Show ablieferten.

