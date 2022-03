Zeuge will Schüsse gehört haben: Großeinsatz in Obergünzburg

Ein Großaufgebot ist in Obergünzburg im Einsatz. Grund ist ein Notruf eines Zeugen. Er will Schüsse gehört haben. Der aktuelle Stand.

07.03.2022 | Stand: 14:37 Uhr

Gegen 13.25 Uhr ist am Montag bei der Polizei ein Notruf eingegangen. Ein Zeuge meldete, er habe in Obergünzburg Geräusche vernommen, die sich wie Schüsse anhörten. Die Polizei rückte mit etlichen Fahrzeugen an.

Großeinsatz der Polizei in Obergünzburg: Waren es Schüsse?

Bis jetzt sei nichts gefunden worden, was auf Schüsse hindeutet, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Derzeit sind die Beamten dabei, die Ursache für die knallartigen Geräusche zu finden. Die Ermittlungen konzentrieren sich dabei auf den Bereich nördlich der Kaufbeurer Straße, einer viel befahrenen Hauptverkehrsachse in der Marktgemeinde.

Den Schilderungen des Zeugen nach zu urteilen, sei nicht von einer Bedrohungslage auszugehen gewesen, sagte der Polizeisprecher. Die Ursache für die Geräusche könnte vielfältig sein. Sie reiche bis zum Befüllen eines Containers. All das werde Gegenstand der Untersuchungen sein. Am frühen Montagnachmittag sind noch etlichen Streifen der Polizei vor Ort.

