Großeinsatz in Obergünzburg am Montag: Das ist bisher bekannt

Ein Großaufgebot ist in Obergünzburg im Einsatz. Grund ist ein Notruf eines Zeugen. Er will Schüsse gehört haben. Der aktuelle Stand.

07.03.2022 | Stand: 17:12 Uhr

Sie habe in Obergünzburg Geräusche vernommen, die sich wie Schüsse anhörten, sagte eine Zeugin am Telefon. Gegen 13.25 Uhr war am Montag bei der Polizei dieser Notruf eingegangen. Die Polizei rückte mit über einem Dutzend Fahrzeugen an.

Großeinsatz der Polizei in Obergünzburg: Waren es Schüsse?

Es sei zunächst nichts gefunden worden, was auf Schüsse hindeutet, sagte ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag auf Anfrage unserer Redaktion. Die Zeugin sagt zwar, sie habe kurz darauf eine männliche Person, vermutlich mit einer Langwaffe, vor ihrem Haus gesehen. Der unbekannte Mann sei zu Fuß an der Straße entlang gegangen.

Mehrere Streifen fahnden nach einem Mann mit Gewehr

Trotzdem ging die Polizei davon aus, dass eine Gefahr für die Bevölkerung nicht bestanden habe. Mehrere Streifen fahndeten anschließend großräumig nach der verdächtigen Person, jedoch ohne Feststellungen. Die Ermittlungen konzentrierten sich dabei auf den Bereich nördlich der Kaufbeurer Straße, einer viel befahrenen Hauptverkehrsachse in der Marktgemeinde.

In der Straße, in der die Zeugin wohnt, wurden Kunststoffkugeln einer Softairwaffe gefunden. Möglicherweise bestehe ein Zusammenhang mit den Knallgeräuschen, sagte die Polizei einige Stunden später.

