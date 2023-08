Großer Feuerwehreinsatz: Güterzug verliert Öl auf der Bahnstrecke bei Reinhardsried

Die Feuerwehren Obergünzburg und Reinhardsried haben Schlimmeres verhindert: Betriebsmittel waren aus einem Zug im Ostallgäu ausgelaufen, direkt ins Gleisbett.

08.08.2023 | Stand: 11:36 Uhr

Die Feuerwehren Obergünzburg und Reinhardsried hatten am Montagmorgen einen Einsatz an der Bahnstrecke nahe Reinhardsried: Ein Zug hat nämlich Öl verloren. Wie die Feuerwehr Obergünzburg berichtet, hatte der Lokführer eines Güterzuges in den frühen Morgenstunden bemerkt, dass Betriebsmittel ausgelaufen waren. Er stoppte den Zug.

Da die Flüssigkeit ins Gleisbett lief, wurden die Wehren Reinhardsried und Obergünzburg alarmiert. Weil die Verhältnisse in der Lok beengt waren, kam die Drehleiter zum Einsatz.

Aufgrund der beengten Verhältnisse in der Lok, kam eine Drehleiter zum Einsatz. Bild: Stefan Rauscher

Feuerwehrkräfte verhindern, dass Öl bei Reinhardsried ins Gleisbett läuft

Mit einem Sauger füllten die Feuerwehrler das Ölgemisch in Behältern um. Sie fingen das Öl mit Wannen auf und verhinderten so, dass weitere Betriebsmittel ins Gleisbett liefen. Eine Ersatzlok sollte den Zug nach Kempten schleppen. Allerdings bemerkten Zuschauer, dass auch diese Lok Diesel verlor. Die Feuerwehr konnte den größten Teil davon auffangen und abpumpen. Vor Ort waren auch Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes und der Naturschutzbehörde. Der Einsatz ging bis 13.30 Uhr.