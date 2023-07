Großes Partywochenende bei "Almrauschen" in Unterthingau

Bei Funkenbauers Alm in Unterthingau wird am Wochenende wieder gefeiert. Die Open-Air-Party "Almrauschen" und ein Festnachmittag finden statt.

05.07.2023 | Stand: 14:21 Uhr

„Almrauschen“ lautet auch in diesem Jahr wieder das Motto der Open-Air-Party, die am Freitag, 7. Juli, in Unterthingau stattfindet. Gefeiert wird dort ab 19 Uhr auf Funkenbauers Alm. Zum Auftakt spielt die Günztaler Gruppe Muy Erotico, die alle Gäste mit knackig-traditionellem Sound begrüßt. Ab circa 21 Uhr spielen die Bubis auf: Traditionelle, spritzige Blasmusik kombiniert mit unbegrenzter Spielfreude im ersten Teil des Abends. Anschließend treten sie in großer, moderner Besetzung auf und geben brandaktuelle Songs sowie zeitlose Festzeltklassiker zum Besten.

Traditionelle Blasmusik beim Festnachmittag in Unterthingau

Am Sonntag, 9. Juli, beginnt um 10 Uhr der Feldgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen und Mittagessen. Es unterhält die Musikkapelle Unterthingau mit traditioneller Blasmusik. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen mit Unterhaltungsmusik der Musikkapelle Bertoldshofen. Die Johanniter sorgen bei den kleinen Besucherinnen und Besuchern für Unterhaltung mit Kinderspielen. Zum Festausklang ab 15.30 Uhr spielt die Jugendkapelle ROKU. Für Essen und Trinken ist an beiden Tagen gesorgt.