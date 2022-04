Großübung in Marktoberdorf: Szenario mit über 20 Verletzten bei Busunglück

In Marktoberdorf haben Feuerwehr und Rettungsdienst für den Ernstfall geübt. Das Szenario: Ein Unfall mit einem Bus und viele Verletzte, die um Hilfe schreien.

22.04.2022 | Stand: 21:11 Uhr

Es ist ein schreckliches Bild, das sich den Einsatzkräften auf dem ehenmaligen Krankenhausparkplatz in Marktoberdorf bietet: Zwei völlig zerstörte Autos, ein umgekippter Bus und verletzte Insassen, die um Hilfe schreien. Mit diesem Szenario üben etwa 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Marktoberdorf sowie der Rettungsdienste Marktoberdorf und Pfronten am Freitagabend für den Ernstfall - und das unter realistischen Bedingungen. Bei der Großübung bedarf es nicht nur schweren Geräts sondern auch jeder Menge Nervenstärke.

Mitglieder des Jugendrotkreuz mimen bei Großübung in Marktoberdorf die Verletzten

"Hilfe, holt mich hier raus. Ich habe große Schmerzen." Die Schreie der jungen Frau schallen schon von Weitem aus dem Wrack des verunglückten Linienbusses. Er liegt auf der Seite. Die Frontscheibe ist zertrümmert. Blut läuft der Verunglückten am Kopf herunter. Es sind Mitglieder des Jugendrotkreuzes, die an diesem Abend die Verletzten mimen. Präpariert mit jeder Menge Schminke und zwei Puppen - eine davon ein Baby. Eine Ausnahmesituation für die Einsatzkräfte, die gegen 19 Uhr mit Blaulicht am Parkplatz eintreffen.

Innerhalb weniger Sekunden erfassen die ersten Einsatzkräfte vor Ort die Situation. Was ist passiert? Wie viele Personen sind verletzt? Wie gehen wir vor? Obwohl es sich um eine Übung handelt, ist die Anspannung der Einsatzkräfte groß. Feuerwehrleute rennen hin und her. Sie rufen sich Kommandos zu. Es muss schnell gehen.

Marktoberdorfer Feuerwehrmänner retten bei Großübung Menschen aus verunglücktem Linienbus

Mit schwerem Gerät öffnen die Rettungskräfte die Türen der zwei zerstörten Autos, in deren Wracks sich Insassen befinden. Die Feuerwehrkräfte montieren das Dach ab. Auf Tragen bringen sie die Verletzten in Sicherheit. Zeitgleich müssen sich die Einsatzkräfte um die verunglückten Businsassen kümmern. Über die Frontscheibe wird ein Zugang geschnitten. Rettungskräfte entfernen die Fenster, sprechen mit den Verletzten. Einer nach dem anderen wird schließlich aus dem Wrack befreit. Währenddessen fliegen Drohnen über die Großübung. Einsatzkräfte vom Rettungsdienst betreuen die Verletzten. Laut Mathias Osterried von der Feuerwehr Marktoberdorf sind etwa 35 Einsatzkräfte aus Marktoberdorf beteiligt. Im Anschluss an die Übung treffen sich Feuerwehr und Rettungsdienst noch zu einer Lagebesprechung. Dabei werden Fragen geklärt wie: Was lief gut? Was können wir besser machen? Bei den Marktoberdorfern sorgt der Probe-Einsatz für viel Aufsehen. Anwohner verfolgen das Geschehen von einem kleinen Hügel aus. Sowas sieht man schließlich nicht alle Tage, sagt ein Passant.

Bilderstrecke

Großübung in Marktoberdorf: Szenario mit über 20 Verletzten

Vor ein paar Monaten übte die Feuerwehr Marktoberdorf im Stadtzentrum. Es wurde ein Brand im ehemaligen Gebäude der Grundschule St. Martin simuliert. Warum der Einsatz in Marktoberdorf für viel Aufsehen sorgte, lesen Sie hier.

