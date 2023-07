Großveranstaltungen in Marktoberdorf ballen sich: Und was kommt danach?

Die Großveranstaltungen in Marktoberdorf folgen Schlag auf Schlag. Doch danach ist nicht mehr viel geboten. Das muss sich ändern, findet unser Autor.

02.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Endlich wieder Feste und Feiern, Sportliches und Gesellschaftliches in größerem Rahmen in Marktoberdorf. So könnte es weitergehen, ist man versucht zu sagen – und tatsächlich: Am Wochenende ist das Bezirksmusikfest in Geisenried. In den vergangenen Wochen ging es direkt in der Stadt Schlag auf Schlag. Hinzu kommen viele Feste ringsum, von Feuerwehrjubiläum bis 900-Jahr-Feier in Sulzschneid. Wo sollen wir zuerst hin? Das war die am häufigsten gestellte Frage. Sie zeigt das Problem auf: Es war zu viel auf einmal.

