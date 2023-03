Ran an die Töpfe: Diese Kurse gibt es in Kaufbeuren für Kleinkinder und ihre Eltern

Erste Erfahrungen beim Kochen, bewussten Umgang mit Lebensmitteln und viel Bewegung lernen Kleinkinder im Grünen Zentrum in Kaufbeuren. Anstehende Kurse.

16.03.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Kinder an die Töpfe: So lautete das Motto im Grünen Zentrum in Kaufbeuren bereits ein Mal dieses Jahr. Nach langer Corona-Pause kochten zehn Mütter und ein Vater wieder mit ihren zwei- bis dreijährigen Söhnen und Töchtern und zeigten, dass auch kleine Kinder bei der Zubereitung leckerer Gerichte helfen können.

Die Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft, Sieglinde Hofer, leitete den Kurs und erklärte, dass Kleinkinder beim Mithelfen in der Küche viel lernen können und einen anderen Bezug zu Lebensmitteln bekommen. Dieses Angebot wurde vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Zusammenarbeit mit dem Familienstützpunkt Apfelkern Kaufbeuren organisiert.

Auch im März sind einige Kurse für Eltern und Kinder geboten

Auch in den kommenden Wochen ist einiges geboten. Im März bietet das Netzwerk „Junge Eltern/Familien“ am AELF Kaufbeuren weitere Kurse an. Angesprochen sind Mütter, Väter und alle, die Kinder bis zu drei Jahren betreuen.

Folgende Veranstaltungen sind geplant:

Onlinekurs Schmusen und Streicheln: Sinnliche Bewegungserfahrungen für Babys von drei bis fünf Monaten am Dienstag, 28. März, 9 bis 10.30 Uhr. Referentin: Martina Fischer, PEKiP-Gruppenleiterin. Anmeldeschluss ist am 24. März.

Sinnliche Bewegungserfahrungen für Babys von drei bis fünf Monaten am Dienstag, 28. März, 9 bis 10.30 Uhr. Referentin: Martina Fischer, PEKiP-Gruppenleiterin. Anmeldeschluss ist am 24. März. Bewegungsabenteuer im Haus: Schaffen Sie „Bewegungs-Spiel-Räume für Ihr Kind am Donnerstag, 30. März, 9.30 bis 11 Uhr im Familienstützpunkt Obergünzburg. Referentin: Lina Meese, Sportwissenschaftlerin. Anmeldeschluss ist am 27. März.

Schaffen Sie „Bewegungs-Spiel-Räume für Ihr Kind am Donnerstag, 30. März, 9.30 bis 11 Uhr im Familienstützpunkt Obergünzburg. Referentin: Lina Meese, Sportwissenschaftlerin. Anmeldeschluss ist am 27. März. Onlinekurs Naschen erlaubt?: Sinnvoller Umgang mit Süßem am Donnerstag 30. März, 16 bis 17.30 Uhr. Referentin: Friederike Konrad, Diätassistentin. Anmeldeschluss ist am 28. März.

Die Kosten übernimmt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Nähere Informationen, Anmeldung und das gesamte Programm sind online unter www.aelf-kf.bayern.de/ernaehrung/familie zu finden. Weitere Auskünfte gibt es telefonisch unter der Nummer 08341/9002-0 und ebenso per E-Mail unter der Adresse poststelle@aelf-kf.bayern.de

Lesen Sie auch: Wer beherrscht noch die Kunst des Spinnens? Kurs im Haus der Begegnung in Marktoberdorf