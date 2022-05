Warum der Spendenlauf der Grundschule Thalhofen selbst die Organisatoren überwältigt

Die Grundschule in Thalhofen veranstaltet einen Spendenlauf. Das Ergebnis ist hervorragend. Wie hoch die Summe ist und wer das Geld erhält.

30.05.2022 | Stand: 15:24 Uhr

In diesem Schuljahr stand der Wertach-Lauf, den die Grundschule Thalhofen ( Ostallgäu) regelmäßig für ihre Schüler veranstaltet, unter einem besonderen Motto. Im Rahmen eines „Osterlaufs“, dessen Erlös den Kindern und Familien in der Ukraine zu Gute kommen sollte, machten sich rund 180 Schüler der Grundschule auf die circa 1,2 Kilometer lange Strecke an der Wertachschleife in Thalhofen. Vorab hatten sie bereits fleißig Sponsoren gesammelt, die die Laufleistung der Kinder pro Runde mit einem bestimmten Betrag unterstützten. Die Motivation der Kinder hierfür war riesig.

Kinder aus Thalhofen laufen viele Spendenrunden

Bei bestem Laufwetter gaben die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen 45 Minuten lang alles und erhielten Runde für Runde einen Stempel, der die Laufleistung der Kinder am Ende bestätigte. Alle Läufer gaben ihr Bestes und sammelten voller Stolz in den folgenden Tagen bei ihren Sponsoren in der Familie und im Freundeskreis die versprochene finanzielle Unterstützung ein.

Insgesamt erliefen die Schülerinnen und Schüler die Summe von 13.101 Euro. Schulleiterin Daniela Ehlenberger war begeistert: „Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viel Geld zusammenkommt, und freuen uns riesig über diese Summe. Herzlichen Dank an alle Sponsoren.“

Hilfe für Familien

Stefan Kühnel nahm für die Hilfsorganisation Humedica an der Grundschule in Thalhofen die erlaufene Spende in Empfang und lobte die Kinder: „Durch euren großen Einsatz können wir nun Kinder und Familien in der Ukraine unterstützen, die auf der Flucht sind und unsere Hilfe brauchen. Ihr habt das unglaublich toll gemacht, ganz herzlichen Dank an euch alle.“