Was für ein Engagement: Kinder sammeln 25.000 Euro für zwei schwerstkranke Mitschüler

Die Grundschule Leuterschach-Wald organisiert einen Benefizlauf für zwei schwerstkranke Kinder. Mit sportlichem Einsatz kommt der hohe Spendenbetrag zusammen.

Die Grundschule Leuterschach-Wald hat vor Kurzem für zwei schwerstkranke Kinder der eigenen Schule einen Benefizlauf veranstaltet (wir berichteten). Die beiden betroffenen Kinder können aufgrund ihrer Erkrankung – beziehungsweise nach einem schweren Verkehrsunfall – nicht am normalen Unterricht teilnehmen. Die Schulfamilie wollte deshalb beiden Familien mit einem Spendenlauf helfen (lesen Sie auch: Walder und Leuterschacher Grundschüler laufen für zwei schwer kranke Kinder

Der Benefizlauf startet in Wald

Nicht zu kühl, nicht zu warm, nicht nass – und dadurch ideal – erwies sich am Veranstaltungstag das Wetter. Schon am Treffpunkt hinter der Walder Waldhalla standen viele Helferinnen, Zuschauer und Sponsoren bereit, die die Kinder der Grundschule anfeuern und durch den 45-minütigen Lauf motivieren wollten.

Geplant war, die ganze Laufzeit um die beiden Walder Sportplätze zu joggen, zu laufen oder einfach zu gehen, wenn die Kraft nachließ. „Wir laufen, weil wir helfen wollen! Nur nicht stehen bleiben!“, lautete das Motto der Kinder, die durch ihren Eifer einen möglichst großen Spendenbetrag erlaufen wollten.

Unternehmen aus dem Ostallgäu als Sponsoren dabei

Dafür hatten sie sich um Sponsoren gekümmert, die für jede durchgehaltene Runde einen Spendenbetrag auslobten, darunter mehrere Ostallgäuer Unternehmen. Mit dabei waren zudem die Organisatoren des ToyRun und der Lions-Club Marktoberdorf sowie Monika Schubert von der Filmburg mit einer Kino-Einladung für eine der betroffenen Familien. Hinzu kommt die Idee eines Kindes, das am Veranstaltungstag aus gesundheitlichen Gründen nicht mitlaufen konnte. Das Kind veranstaltet nun kleine Konzerte. Für jedes gespielte Stück sucht es Sponsoren.

Die 25.000 Euro gehen an zwei Familien

Insgesamt 893 Runden schafften die laufenden Kinder. Dank dieses in den Augen der Schule „unglaublichen Engagements“ und der Sponsoren spendeten die Schulkinder einen Geldbetrag von über 25.000 Euro. Dieser wird den zwei Familien durch den Förderkreis für krebskranke Kinder im Allgäu jeweils zur Hälfte überwiesen. Der Förderkreis erwies sich in jeder Hinsicht als hilfreich, sagt Schulleiterin Pamela Wulf: bei der Sponsorensuche, der organisatorischen Beratung, der finanziellen Abwicklung sowie als Unterstützer für Familien, die ein schwerstkrankes Kind haben. Die Schule bedankt sich bei allen Helfern und Sponsoren – und vor allem den laufenden Kindern – für ihren tatkräftigen Einsatz. „Die gebündelte Kraft der Kinder hat gezeigt, was Zusammenhalt bewirken kann“, sagt Schulleiterin Wulf.

Info: Wer das Schulprojekt noch unterstützen möchte, kann unter dem Motto „Leuterschach-Wald hilft 2023“ an den Förderkreis spenden.

