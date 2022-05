Grundschulkinder aus Obergünzburg besuchen ihr erstes Sinfoniekonzert

100 Grundschüler aus Obergünzburg hören sich "Der Pfau fliegt“ in Kempten an. Es ist ein Sinfoniekonzert zum Mitmachen. Was die Kinder erleben.

Endlich war es wieder soweit und mehr als 100 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Obergünzburg durften mit ihren Eltern und Großeltern ein Kinderkonzert der Münchner Symphoniker besuchen: Es ging in die bigBOX nach Kempten. Dort hörten sich die Schüler „Der Pfau fliegt“ von Zoltán Kodály an – ein Stück, mit dem sie sich schon lange beschäftigt hatten.

Bereits im Vorfeld wurden die jungen Zuhörer in der Schule durch die Lehrkräfte mit dem Komponisten und dem Werk vertraut gemacht. Es wurde passend zur „Pfauenmusik“ gebastelt, gemalt, getanzt und gesungen. Durch diese intensive Vorbereitung des Konzertbesuches und die aktive Einbeziehung in das musikalische Geschehen im Konzert wurden die Schüler kindgerecht an dieses Werk herangeführt und man konnte die Begeisterung der kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer spüren, hören und sehen.

"Der Pfau fliegt": Die Kinder lernen über den Komponisten

Der ungarische Komponist Zoltán Kodály (1882 bis 1967) befasste sich unter anderem intensiv mit ungarischen Volksliedern, die er mit seinem Phonographen aufnahm, damit diese alten Melodien nicht in Vergessenheit gerieten. Die Peacock Variations zum „Lied des Pfaus“, eines der ältesten ungarischen Volkslieder, komponierte Kodály 1939. Der Pfau gilt als Symbol für Freiheit und ewige Liebe.

Die einzelnen Variationen verpackte die Moderatorin, Musikjournalistin und Musikvermittlerin Tabea Duprée, in eine fantastische Geschichte: Der Komponist entdeckt einen gefangenen Pfau in einem Palastgarten in Budapest und befreit ihn. Eilig fliegt der Pfau los, Richtung China, um wieder zu seiner Familie in seine alte Heimat zu kommen. Kodály nimmt die Verfolgung auf, sogar über das Meer, in einem Fischerboot, durch Stürme und Wellen, folgt er ihm.

Mitreißend und anschaulich erklärte Tabea Duprée im Konzert den Kindern die einzelnen Themen und Ausschnitte der Komposition und die entsprechenden Instrumente. Das Besondere an einem Kinderkonzert ist, dass die Zuhörer permanent zum Mitmachen eingeladen werden.

Obergünzburger Schüler werden zum Mitmachen eingeladen

So durften die kleinen und großen Konzertbesucher das Pfauenlied singen, einen schnellen „Fischertanz“ tanzen, den Pfau fliegen lassen oder auch ein heranziehendes Unwetter auf hoher See so dramatisch zur Musik sprechen, dass der Konzertsaal dröhnte. Aufmerksam und ergriffen folgte das Publikum dann noch einmal einer Präsentation des gesamten Werkes.

Mit großem und begeistertem Applaus bedankten sich die Obergünzburger Zuhörer beim Orchester, dem Dirigenten Kevin John Edusei und der Moderatorin Tabea Duprée. Dieses besondere Konzerterlebnis in Kempten wird den Schülerinnen und Schülern wohl noch lange in bester Erinnerung bleiben.