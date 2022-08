Günstig shoppen in Marktoberdorf: Zweiter Mädels-Flohmarkt im Modeon

Kleider, Schuhe, Taschen, Schmuck: Am Samstag, 10. September, findet im Modeon in Marktoberdorf der nächste Mädchenflohmarkt statt.

27.08.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Ein Mädels-Flohmarkt findet am Samstag, 10. September, wieder von 11 bis 15 Uhr im Modeon in Marktoberdorf statt. Auf alle Frauen und Mädchen wartet ein vielfältiges Angebot an Kleidung, Schuhen, Accessoires und Selbstgemachtem. (Lesen Sie dazu auch: Die Bilanz nach dem ersten Mädels-Flohmarkt in Marktoberdorf: Gelungen, aber ausbaufähig)

Für Schnäppchenjägerinnen und Designerinnen

Bei der Veranstaltung sollen Frauen und Mädchen ganz unter sich sein. Dabei stehe der gegenseitige Austausch von Mode-Begeisterten und Schnäppchenjägerinnen wie auch Designerinnen im Vordergrund, heißt es in der Einladung. Interessierte Ausstellerinnen können sich auf der Seite www.fetzer-veranstaltungen.de informieren und anmelden. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 08323/967414.

