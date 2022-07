Günstig wohnen in Marktoberdorf: Neue Wohnbaugesellschaft gegründet

Bei der neuen Gesellschaft "Stadtbau Marktoberdorf" geht es vor allem um kostengünstigen Wohnraum. Wie die Stadt diesen Plan umsetzen möchte.

29.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Bezahlbaren Wohnraum schaffen will die Stadt mithilfe ihrer neuen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Diese Gesellschaft hat der Stadtrat unter dem Namen „Stadtbau Marktoberdorf“ wie geplant gegründet. (Lesen Sie dazu: So möchte die Stadt Marktoberdorf Wohnraum für jeden Geldbeutel schaffen.)

Die Stadt Marktoberdorf will eigene Wohnungen bauen, bewirtschaften und verwalten

Mit der Gesellschaft will die Stadt eigene, preisgünstige Wohnungen für untere und mittlere Einkommen bauen, bewirtschaften und verwalten. Die Stadt kann mithilfe der „Stadtbau“ beim Wohnungsbau wie ein Privater oder ein Unternehmen auftreten und auf dem Markt frei agieren – schneller als bisher, ohne Ausschreibung und ohne Preisaufschlag.

Sie bringt, wie berichtet, Grundstücke mit 17.000 Quadratmetern ins Eigenkapital der „Stadtbau“ ein. Dabei handelt es sich zum einen um 87 bestehende Wohneinheiten in der Füssener/Lächler Straße sowie in der Kemptener und Meichelbeckstraße (insgesamt 8000 Quadratmeter), die zum Teil saniert, zum Teil abgerissen und neugebaut werden sollen. Für manche der Immobilien gibt es auch noch keine konkreten Pläne.

Krankenhaus Marktoberdorf: Es geht auch um Teil des ehemaligen Klinikareals

Zum anderen handelt es sich um zwei „Höfe“ des ehemaligen Krankenhausareals (9000 Quadratmeter). Auf diesen Höfen will die Stadt jeweils drei Gebäudekomplexe mit drei bis fünf Stockwerken hochziehen. Die Einlage weiterer Grundstücke ist möglich. (Lesen Sie auch: Warum sich am alten Krankenhaus in Marktoberdorf so schnell noch nichts bewegt.)

Die „Stadtbau Marktoberdorf GmbH & Co. KG“ (Kommanditeinlage der Stadt 25.000 Euro) und die „Stadtbau Marktoberdorf Verwaltungs GmbH“ (Stammkapital 50.000 Euro) wurden einstimmig gegründet. Ihre Geschäfte führt die BSG Allgäu mit Ralf Kehrer als Geschäftsführer.

Lesen Sie auch

So möchte die Stadt Marktoberdorf Wohnraum für jeden Geldbeutel schaffen Immobilien

Lesen Sie auch: Günstig wohnen: Marktoberdorf baut Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen