Diese Übergangslösung plant Günzach für das Feuerwehrhaus

Das Feuerwehrhaus Günzach soll umgebaut werden, damit ein neues Gebäude in Ruhe geplant werden kann. Auch neue Feuerwehrautos sollen bestellt werden.

14.05.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Das Günzacher Feuerwehrhaus wird so umgebaut, dass es für die nächsten fünf bis acht Jahre sinnvoll betrieben werden kann und Platz für zwei neue Fahrzeuge bietet. Auf diese Zwischenlösung, die vom Kreisbrandrat Markus Barnsteiner vorgeschlagen worden war, einigte sich der Günzacher Gemeinderat nach enger Abstimmung mit der Feuerwehr.

Mehr Platz für ein weiteres Fahrzeug

Bürgermeisterin Wilma Hofer soll die Umbauplanung beauftragen. Konkret soll durch die Entfernung des alten Schlauchbeckens mehr Platz in der Fahrzeughalle geschaffen werden, um ein weiteres Fahrzeug unterbringen zu können. Zudem werden die inzwischen vorgeschriebene Absauganlage und eine Tür an der Nordseite eingebaut. Der neue Zugang soll verhindern, dass sich die ankommenden Einsatzkräfte und die abfahrenden Fahrzeuge kreuzen. Auch zusätzliche Parkplätze soll es an der Nordseite geben, um die Parksituation an der Südseite zu entschärfen.

Zwei neue Feuerwehrfahrzeuge sollen angeschafft werden

„Damit haben wir eine Basis geschaffen, um den Neubau vernünftig und ohne übermäßigen zeitlichen Druck planen zu können“, freute sich die Bürgermeisterin. Außerdem ermöglicht die Übergangslösung die Bestellung der zwei dringend benötigten neuen Feuerwehrfahrzeuge – ein mittleres Löschfahrzeug und ein Mannschaftstransportwagen – und die Inanspruchnahme der Fördermittel dafür. Beides wäre ohne den Umbau nicht möglich und würde die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gefährden.

Bis zur Juni-Sitzung sollen die Pläne so konkretisiert werden, dass es einen Kostenrahmen gibt und man eine Ausschreibung machen kann. Wilma Hofer lobte die „sehr gute und sachliche“ Diskussion im Gremium und sah die Gemeinde „jetzt auf einem guten Weg“ zu einer für alle Seiten zufriedenstellenden Lösung.