Verbot von Pigmentfarben: Das sagen Allgäuer Tätowierer zu den neuen Regeln

22.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Das erste Tattoo war für Markus Epple etwas ganz Besonderes. Ursprünglich wollte er sich nur die Namen seiner beiden Kinder stechen lassen. Aber noch während des Termins entschied er sich dazu, den kompletten Arm tätowieren zu lassen. Und damit war für ihn auch der Grundstein gelegt für diesen Berufswunsch. „Ich habe schon immer gerne mit Bleistift und Kohle gezeichnet“, sagt der 31-Jährige. Mit der Körperkunst habe er nun etwas entdeckt, bei dem er sein Hobby Zeichnen anwenden konnte. Genauso wie andere Tätowierer in der Region lebt er den Beruf, für den seit diesem Jahr strengere Vorgaben gelten.

Auf Kunsthäuten und Schweinehäuten übte sich der Tätowierer im Stechen

„Ich wusste aber am Anfang gar nicht, wie ich das anstellen sollte“, erzählt Epple. Zu seinem Glück bot sich der Tätowierer, der ihm seinen Arm bemalt hatte, an, bei ihm eine Ausbildung zu machen. Zunächst übte Epple auf Kunsthäuten aus Silikon und Schweinehäuten vom Metzger. Als er sich dann sicher genug fühlte, bot er Bekannten und Verwandten an Tattoos zu stechen - gratis, aber ohne Garantie, dass das Motiv den Vorstellungen entspreche. Das waren die Anfänge.

Mittlerweile hat der 31-Jährige sein eigenes Tattoostudio namens Ink M.E. Dreimal die Woche sticht er in Günzach seinen Kundinnen und Kunden ihre Wunschabbildungen. Ansonsten arbeitet er als Orthopädietechniker unter anderem in der Unfallklinik Murnau. „Das Geschäft läuft gut“, sagt Epple. Er hat auch die Corona-Pandemie glimpflich überstanden. Im Moment sucht er nach Räumlichkeiten, um sein Studio zu erweitern. „Mein Traum wäre es, diese Arbeit hauptberuflich zu machen“, sagt der gebürtige Ebersbacher.

Die REACH-Verordnung schränkt die Nutzung von Farben stark ein

Seinen Stil beschränkt er auf sogenannte Finelines, damit sind filigrane und dezente Tätowierungen gemeint. Zudem nutzt er wenig Farben – was sich für ihn als Glücksgriff herausgestellt hat. Denn seit Januar 2022 gelten für Tätowierer strengere Regeln. Die sogenannte „REACH“-Verordnung schränkt die Nutzung von bestimmten Pigmentfarben ein. Die EU-Chemikalienverordnung existiert bereits seit 2007 und bestimmt, welche Stoffe in Haarfarben, Kosmetikprodukten und Tätowierfarben vorkommen dürfen. Seit Januar 2022 gibt es eine Änderung bei dieser Regel, so dass bestimmte Pigmente nicht mehr verwendet werden dürfen. Seit Beginn des Jahres 2023 wurde das nochmals verschärft: Auch bestimmte grüne und blaue Farbtöne sind nicht mehr erlaubt.

„Von jetzt auf gleich hat man das verboten, das war für viele Tattoostudios schwierig.“ Denn für einige Farben gibt es noch keinen Ersatz auf dem Markt. Und das habe wiederum zu Engpässen geführt bei den Farben, die „REACH“-konform sind. Epple spricht sich nicht gegen die neue Regel aus: „Aber die Übergangszeit hätte viel länger sein müssen.“

Epple sichert sich mit Unterschrift ab: Da gibt es die kuriosesten Tattoo-Geschichten

Epple erzählt von einer Kundin, die vor kurzem einen Grünton in ihrem Tattoo haben wollte. „Da habe ich dann Gelb und Blau zusammengemischt.“ Dadurch ist es für den 31-Jährigen aber schwierig abzuschätzen, ob das Ergebnis auch wie gewünscht ist. Solche Unsicherheiten kommuniziert er offen mit seinen Kundinnen und Kunden.

„Und ich lasse mir für alles eine Unterschrift geben, damit ich abgesichert bin“, sagt der 31-Jährige. Das habe ihm die Erfahrung gezeigt. Er erzählt die Geschichte seines ersten, für Geld gestochenen Tattoos. „Ein Kunde wollte den Fußabdruck seines Kindes mit dessen Namen gestochen haben.“ Dabei sei dem jungen Vater allerdings erst im Nachgang aufgefallen, dass er den Namen seiner Tochter falsch geschrieben hatte.

Zudem kommen immer wieder Kundinnen und Kunden zu Epple, die sich privat ein Tattoo stechen lassen, dann nicht mit dem Ergebnis zufrieden sind und dieses dann überstechen wollen. „Wohnzimmertätowierer“ nennt Epple die günstige, aber unprofessionelle Variante der Körperkunst. Und rät: „Lieber nicht nur auf den Preis schauen, sondern auf die Qualität.“

Das findet auch Morris Zeise von „Iron Tattoo“ aus Bernbeuren. Er ist bereits seit fast 30 Jahren im Tattoogeschäft tätig. Seitdem habe sich einiges geändert: „Die Ansprüche der Kunden werden höher, die Motive ändern sich.“ Früher habe es auch viel weniger Tätowierer gegeben und nur einen einzigen Hersteller in Deutschland, der die notwendige Farbe verkaufte. „Wer damals Farbe haben wollte, der musste seinen Gewerbeschein vorzeigen.“ Eine solche Regel gibt es nun nicht mehr. „Jetzt kann sich jeder im Internet mit den passenden Materialien eindecken.“

Zeise kann das nicht nachvollziehen. „Manche Medikamente gibt es auch nur in Apotheken zu kaufen.“ Und das Stechen eines Tattoos, könne schließlich ebenfalls mit gesundheitlichen Risiken verbunden sein. „Man sollte zuerst den freien Verkauf, beispielsweise von Tätowiermaschinen verbieten, bevor man ein Farbverbot verhängt“, sagt Zeise.

