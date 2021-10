Gut auf die Erde aufpassen: Wie aktuell diese Botschaft der "Physiker" aus dem Theaterstück ist

Marktoberdorfer Gymnasiasten bringen Dürrenmatts „Die Physiker“ mit enormem Spielwitz auf die Bühne. Wie aktuell die Tragikomödie zu Klimawandelzeiten ist.

28.10.2021 | Stand: 04:00 Uhr

In drei ausverkauften Vorstellungen haben junge Schauspielerinnen und Schauspieler der sechsten bis zwölften Klassen des Gymnasiums Marktoberdorf Friedrich Dürrenmatts tragikomisches Drama „Die Physiker“ mit viel Witz und noch mehr Engagement auf die Bühne gebracht.

Drei ausverkaufte Vorstellungen am Gymnasium Marktoberdorf

Der Weg dahin war nicht ganz einfach: Mehr als ein halbes Jahr musste das zum Teil neu gebildete Ensemble online per Zoom-Konferenz Inszenierungsideen und Regieeinfälle diskutieren und die zum Teil sehr langen Dialoge und Monologe proben. Umso erstaunlicher ist das Ergebnis. Unter der Leitung von Ruth Čebulj, Bernhard Kühn und Michael Pöschmann schaffte es das großartige Ensemble mit beeindruckender Professionalität, den skurrilen Charakteren Dürrenmatts Leben einzuhauchen und der Botschaft des Stücks gerecht zu werden: „Man darf nie aufhören, sich die Welt vorzustellen, wie sie am vernünftigsten wäre.“

Schon ein vielstimmiger Prololg ruft in der Marktoberdorfer Inszenierung zu Nachhaltigkeit auf

Gerade in diesen Zeiten des globalen Wandels und der Bedrohung unseres Lebensraums Erde ein Gedanke, der nicht laut genug verkündet werden kann. Auch wenn Dürrenmatts moderner Klassiker auf die Rolle der Wissenschaft im Kalten Krieg gemünzt ist, die er mit den „Physikern“ davor warnt, die Erde zu gefährden, so gilt die Botschaft, auf unseren einzigartigen Planeten gut aufzupassen, auch in Zeiten des Klimawandels unverändert – ein Grundgedanke, den die Inszenierung beispielsweise in einem vielstimmigen, zu Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein aufrufenden Prolog aufgriff.

Diese Botschaft wurde dank einer Vielzahl gelungener Regieeinfälle trotz der Länge des Stücks sehr kurzweilig und humorvoll transportiert. Das lag vor allem an den beeindruckenden schauspielerischen Leistungen: Anastasiia Abielian (Abiturjahrgang 2021) brillierte hintergründig als Ernst Heinrich Ernesti, genannt Einstein, Samuel Vaupel führte mit Witz und Chuzpe als Herbert Georg Beutler alias Newton durchs Stück und Anna Büchele füllte die zentrale Rolle des Johann Wilhelm Möbius mit enormer Bühnenpräsenz und Strahlkraft aus.

Von Zynismus bis Wahnsinn: So großartig wird die Irrenanstaltsleiterin dargestellt

Ronja Rönnberg war eine herrlich zynische Institutsleiterin Doktor Mathilde von Zahnd, deren Wahnsinn überzeugend furchtbar aus ihr herausbricht. Linda Philipp verkörperte resolut und Respekt gebietend die Oberschwester Marta Boll, Frieda Krebs überzeugte in der Rolle der Frau Missionar Lina Rose vor allem durch souveräne, gleichwohl Mitgefühl erweckende Erklärungen zum Hintergrund der Familie Möbius, ebenso wie Michaela Straub als ihr neuer Ehemann.

Lesen Sie auch

Nazi-Deutschland: Drama um ungleiches Paar kommt auf die Bühne Uraufführung in Kempten

Auch die Schauspielenden in den Nebenrollen agierten äußerst präsent: Die Möbius-Kinder Adolf-Friedrich (Sophie Nüschen), Wilfried-Kaspar (Marie Hohenacker) und Jörg-Lukas (Maja Lotz) nahmen den Verlust ihres Vaters mit kindlichem Langmut hin, Valentina Traut, Magda Reischl und Sophie Nüschen räumten als robuste Pfleger Sievers, Murillo und McArthur rigoros auf.

Raffinierter Gleichmut der Polizei - die im Stück eine Leiche nach der anderen entsorgen muss

Jonas Lotz und Anima Janda entsorgten als Polizeibeamte eine Leiche nach der anderen und warteten ergeben und gelassen auf die Befehle ihres Vorgesetzten, Kommissar Richard Voß, mit raffiniertem Gleichmut glänzend gespielt von Miriam Bauer.

So sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer die Gemeinschaftsleistung eines anpackenden Ensembles aus Schülerinnen und Schülern unterschiedlichster Jahrgangsstufen. Durch seinen Teamgeist auf und neben der Bühne lebte beziehungsweise spielte das Ensemble Dürrenmatts „17. Punkt zu den Physikern“ in vorbildlicher Form vor: „Was alle angeht, können nur alle lösen.“

Lesen Sie auch: Ostallgäuer Autor Florian Hausmann warnt: „Wenn wir so weitermachen, ist die Erde bald unbewohnbar!“