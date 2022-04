Gut beraten in Sachen Traumberuf: Ausbildungsmesse in Marktoberdorf findet wieder statt

Nach einer coronabedingten Pause findet die Ausbildungsmesse seit 2019 das erste Mal wieder im Modeon in Marktoberdof statt. Wie Schüler davon profitieren.

Nach coronabedingter Pause können sich Firmenvertreter und ihre möglicherweise künftigen Auszubildenden endlich wieder direkt treffen. Am Donnerstag, 28. April, und Freitag, 29. April, werden bei der Ausbildungsmesse Marktoberdorf über 80 Aussteller im Modeon in Marktoberdorf ihre Unternehmen präsentieren. Und sie wollen Jugendlichen nicht nur Orientierung, sondern auch ganz konkret Praktikums- und Ausbildungsplätze bieten. Dies alles gestaltet sich vor Ort um einiges leichter als digital – wie in den vergangenen Jahren. (Lesen Sie dazu auch: Sind die jungen Leute zu bequem? Betriebe im Ostallgäu suchen händeringend nach Lehrlingen)

Riesen Unterschiede zwischen digital und präsent

„Die Kommunikation ist einfach eine ganz andere. Wenn die Schüler vor Ort sind, kommen bessere Gespräche mit den Unternehmen zustande. Es entwickelt sich so auch ein ganz anderer erster Eindruck“, sagt Stefan Schweidler, Leiter der Mittelschule Marktoberdorf und einer der Vertreter des Arbeitskreises SchuleWirtschaft. Dies sei nicht nur für die Jugendlichen ein Gewinn, sondern auch für die Unternehmen, die nach Auszubildenden suchen. Den Kontakt zu halten, sei nach einem persönlichen Gespräch einfacher. Und auch die Schulamtsdirektorin Karin Weikmann, die ebenfalls den Arbeitskreis vertritt, ist der Meinung, dass persönlicher Kontakt bei der Beratung unerlässlich ist: „Viele Unternehmen haben auf der Messe zusätzlich ein paar Auszubildende dabei, die dann mit den Schülern sprechen können. So haben sie noch andere Ansprechpartner, die ihnen ihre Erfahrungen mitteilen können.“

Alle Schülerinnen und Schüler sollen von der Messe profitieren

Die Messe ist so konzipiert, dass sowohl die Schüler als auch ihre Eltern Informationen bekommen. „Es ist nach wie vor so, dass die Eltern den größten Einfluss auf die Berufswahl der Kinder haben. Im Elternhaus werden sie dahingehend einfach geprägt“, sagt Schweidler. Am Donnerstag öffnet die Messe also für ein öffentliches Publikum. Der Freitag dagegen ist allein den Schulen vorbehalten. „So kommen auch Kinder zum Zug, die nicht so viel elterliche Unterstützung bekommen“, sagt Weikmann. Außerdem habe es einen sehr positiven Effekt, wenn die Schülerinnen und Schüler gemeinsam auf die Messe gingen, da sie sich dann austauschen und so die neugewonnen Erkenntnisse sortieren können. „Insgesamt geht es darum, dass die Jugendlichen sich öffnen, ihren Horizont erweitern und auch neue Optionen kennenlernen, die ihnen bisher vielleicht noch nicht in den Sinn gekommen sind“, sagt Schweidler.

Zur Vorstandschaft des Arbeitskreises SchuleWirtschaft gehören (von links): Thomas Zuber, Stefan Schweidler, Karin Weikmann sowie Remigius Kirchmaier.

Personalmangel in bestimmten Branchen

Auf der Messe sind Firmen aus den Bereichen Dienstleistung, Industrie und Handwerk vertreten. „Wir versuchen, vor allem die Branchen zu unterstützen, bei denen es stark an Personal mangelt, wie zum Beispiel Handwerks- oder Pflegeberufe oder auch die Tourismusbranche“, sagt Weikmann.

Die Veranstalter erwarten ungefähr 1200 Schülerinnen und Schüler auf der Messe.

