Gut gerüstet gegen Cyberkriminell: VG Unterthingau erhält Auszeichnung für IT-Sicherheit

Die Verwaltungsgemeinschaft Unterthingau ist mit dem Siegel „Kommunale IT-Sicherheit“ ausgezeichnet worden. Dafür musste sie einige Voraussetzungen erfüllen.

01.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Verwaltungsgemeinschaft Unterthingau ist für ihre IT-Sicherheit ausgezeichnet worden. Daniel Kleffel, Präsident des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI), überreichte VG-Vorsitzendem Bernhard Dolp das sogenannte LSI-Siegel „Kommunale IT-Sicherheit“. Auch vom bayerischen Finanz- und Heimatminister Albert Füracker kamen lobende Worte: „Die Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Daten bei den Kommunen sicher sind. Die Verwaltungsgemeinschaft Unterthingau ist hier ein leuchtendes Vorbild“, sagte Füracker.

VG-Unterthingau erfüllt drei Schwerpunkte in Sachen IT-Sicherheit

„Ein Mindestmaß an IT-Sicherheit ist grundlegend für eine einsatzbereite Verwaltung ebenso wie für den Schutz der oft sensiblen Daten in den Kommunalverwaltungen“, sagte Daniel Kleffel. Angriffe von Cyberkriminellen oder regelmäßig bekanntwerdende Schwachstellen in IT-Produkten verlangten nach entsprechender Abwehrtechnik, festgelegten Organisationsprozessen und geschulten Beschäftigten. Diese drei Schwerpunkte kann die Verwaltungsgemeinschaft Unterthingau erfüllen. „Das LSI unterstützt als Partner die bayerischen Kommunen bei dieser Aufgabe“, sagte Kleffel.

Bayern hat mit dem LSI als erstes Bundesland eine eigenständige IT Sicherheitsbehörde gegründet. Eine der Kernaufgaben des LSI in Nürnberg sind der Schutz und die Gefahrenabwehr für staatliche IT-Systeme. Als kompetente Institution berät und unterstützt das LSI Kommunen wie die Verwaltungsgemeinschaft Unterthingau und öffentliche Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Krankenhäuser und kommunale Wasserversorger in allen IT-Sicherheitsfragen.

Datendiebstahl und Sabotage stellen Gefahren für die IT dar

Vor allem Schadprogramme stellen eine große Bedrohung für Behörden ebenso wie für Unternehmen und Privatanwender dar. Jede Organisation, die für ihre Abläufe von einer funktionsfähigen IT abhängig ist, muss sich vor Datendiebstahl, Datenveränderungen oder Sabotageakten an ihrer IT schützen, appelliert das LSI. Durch die einfache Verfügbarkeit baukastenartig zusammenstellbarer Schadprogramme verlieren klassische Abwehrmaßnahmen aber mehr und mehr an Wirksamkeit.

Das Bayerische Digitalgesetz verpflichtet Kommunen ebenso wie alle Behörden des Freistaats zur Einführung von Informationssicherheitskonzepten. Mit dem Siegel „Kommunale IT-Sicherheit“ wird ein auf die Größe der Organisation angepasster Basisschutz der IT-Systeme bestätigt.

Lesen Sie auch

Energieversorgung Energiekosten zwingen zum Handeln: Unterthingau produziert Strom bald selbst

Bei der Verwaltungsgemeinschaft ist die Freude groß. Bernhard Dolp, Vorsitzender der VG und Bürgermeister von Unterthingau, nahm das Siegel entgegen. Bei der Übergabe waren unter anderem noch IT-Leiter Andreas Vogler sowie die Bürgermeister Dr. Stephan Bea aus Görisried und Michael Abel aus Kraftisried dabei.

Lesen Sie auch: Mit dieser Maßnahme will Unterthingau die Stromkosten um 50 Prozent senken