Besucher bei Spaziergang durch Gutbrodanlage und zu Mariengrotte geschockt

Heimatinteressierte entsetzt über Vandalismus in der Gutbrod-Anlage in Obergünzburg. Die Restaurierungskosten liegen voraussichtlich im fünfstelligen Bereich.

26.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Das Ferien- und Sommerprogramm des Arbeitskreises Heimatkunde (AKH) führte mit dem Spaziergang durch die Gutbrodanlage und auf den Nikolausberg die Teilnehmer schon mit jeder Hausnummer – vom Vorplatz des Heimatmuseums bis zum Stationenweg – in eine Jahrhunderte alte Ortsgeschichte zurück.

Abwechslungsreicher Spaziergang durch Obergünzburg: Erzählungen von der Knabenschule bis zur Blindgänger-Granate

Über die ehemaligen Gebäude der (Knaben-)Schule, dem Postgebäude, über Seelhaus und Uhrmacher Fleschutz-Haus bis zum Standort des 1976 teilweise abgebrannten Knödlerhofes und der dort gefundenen 20 Kilo schweren Blindgänger-Granate, erzählte Hermann Knauer aus persönlichen Erfahrungen oder gab heimatkundliches Wissen aus Aufzeichnungen wieder.

Das Hauptaugenmerk galt vom Beginn des Stationenweges über die Mariengrotte, dem Gottesacker und Bergkirche bis zum ihm gewidmeten Denkmal dem Pfarrer Franz Xaver Gutbrod (1841 - 1913) und seinem Wirken. Er war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten Obergünzburgs und eine außergewöhnliche Priestergestalt.

Pfarrer Franz Xaver Gutbrod spielte eine große Rolle bei dem Spaziergang durch den Markt

Gutbrod baute und bepflanzte nicht nur die nach ihm benannte Parkanlage am Westhang zum Gottesacker mit 102 verschiedenen Baum- und Straucharten und legte Spazierwege an. Der Geistliche gründete die Häusliche Krankenpflege und brachte die Ordensschwestern von Augsburg ins Krankenhaus, baute als Pfarrer die Lourdesgrotte, das Elisabethenhaus, die Mädchenschule und das Leichenhaus/Aussegnungshalle im Friedhof.

Zudem erforschte er die Geschichte des Ortes und hielt sie in einer Chronik fest.

Teilnehmer geschockt beim Anblick des Denkmals in der Gutbrod-Anlage

Die Teilnehmer der Exkursion waren entsetzt beim Anblick der mit grüner Farbe verschmierten Antlitze der Figuren des Ölberg-Denkmals und der Marienstatue in der Lourdesgrotte wie auch am Gutbrodenkmal selbst und der Außenwände des Vertriebenen-Denkmals.

Die Restaurierungen der Anfang August durch Vandalismus beschädigten Denkmale durch Fachwerkstätten belaufen sich auf Kosten in fünfstelliger Höhe und können, erklärte Hermann Knauer. Leider werden die Schäden wohl bis zur Lichterprozession am Samstag, 9. September, oder bis zum Gedenktag des 110. Todestages Gutbrods am 16. September nicht behoben werden können, zumal die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch weiter laufen.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass die Gutbrod-Anlage von Vandalen beschädigt wurde. Bereits im November 2022 besprühten Unbekannte das Gutbrod-Denkmal mit Farbe.

