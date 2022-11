"Andenken geschmacklos verschandelt": Unbekannte beschädigen Gutbrod-Denkmal in Obergünzburg

Unbekannte Täter haben das Gutbrod-Denkmal in Obergünzburg mit Farbe besprüht. Es war nicht das erste Mal, dass dort jemand randalierte.

11.11.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Unbekannte Täter haben erneut das Gutbrod-Denkmal in Obergünzburg beschädigt. Der Gedenkstein, die Ruhebank aber auch Verkehrszeichen in der Berggasse wurden mit blauer Farbe besprüht. Die Graffitis auf dem Naturstein sind nicht mit einfachen Mitteln zu beseitigen, berichtet Karl Fleschutz vom Arbeitskreis Heimatkunde. Erste Versuche seien gescheitert.

Schon zum zweiten Mal wurde das Gutbrod-Denkmal beschädigt

Es müssen nun Fachfirmen teuer beauftragt werden. Da die Denkstätte an einem Hang liegt, ist es sehr aufwendig, das Equipment dorthin zu bringen. Erst im vergangenen Jahr beschädigten Täter das Relief des Denkmals. Der Arbeitskreis restaurierte es damals aufwendig. „Es ist außerordentlich schade, dass das Andenken an Pfarrer Franz Xaver Gutbrod, Verfasser der Gutbrod-Chronik, Initiator für die Errichtung der Lourdes-Grotte sowie Gründer vom ehemaligen Kloster und der Mädchenschule in Obergünzburg, derart geschmacklos verschandelt wird“, sagt Fleschutz.

Da der Schaden mehrere Tausend Euro beträgt, wurde eine Belohnung ausgelobt. Hinweise können der Polizei in Kaufbeuren, die Marktgemeinde Obergünzburg oder den Arbeitskreis Heimatkunde Obergünzburg gemeldet werden.

