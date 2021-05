Gute Aussichten: Trotz Corona gibt es (bald) mehrere neue Lokale und Läden in Marktoberdorf

In Marktoberdorf eröffnet ein indisches Spezialitätenlokal, auch die Eisdiele Venezia macht wieder auf. Welche Nachrichten es noch in der Geschäftswelt gibt.

Welches Geschäft oder welches Restaurant macht neu auf, zieht um, wechselt den Betreiber oder sperrt zu? Solche Nachrichten aus der Geschäftswelt beschäftigen die Menschen. Dem tragen wir, liebe Leser, in der Serie Schaufensterbummel Rechnung – auch in der Corona-Krise.

Unser Stadtrundgang in Marktoberdorf beginnt im Birkenweg beim indischen Spezialitätenrestaurant Namaste. Das neue Lokal eröffnet am Donnerstag. Pächter ist die pakistanische Gastronomenfamilie Aziz um Familienoberhaupt Mujahid Aziz, die das Namaste in Schongau und Murnau betreibt – und dort auch FC-Bayern-Spieler zu ihren Gästen zählt. Geschäftsführer in Marktoberdorf ist der jüngste Sohn, Salman Korbinian Bals, Koch ist der Nordinder Khem Singh. Zuvor hatte Hauseigentümer Georg Ritter das Lokal ans Chinarestaurant Kim Seng verpachtet. Dieses hatte als eines der ersten Opfer der Corona-Krise im April 2020 zugemacht (wir berichteten).

Beim Schaufensterbummel in Marktoberdorf: Geschäftsführer Salman Bals, Chefkoch Khem Singh und Familienoberhaupt Mujahid Aziz (von links) freuen sich über die Neueröffnung ihres indischen Restaurants Namaste in der Ostallgäuer Kreisstadt. Bild: Heiko Wolf

Im Namaste wird es zum Trinken auch Lassis, zum Essen Spezialitäten aus dem Tandoori-Lehmofen, Gegrilltes, Currys sowie Lamm in allen Variationen geben. „Auf Vorbestellung bieten wir unsere speziell gewürzten Lammkeulen an“, sagen Geschäftsführer Bals und sein Vater Mujahid Aziz. Auf diese schwört offenbar auch FC-Bayern-Verteidiger Niklas Süle, der Stammgast im Murnauer Namaste ist. Neben seinen 35 Jahren Gastronomie-Erfahrung ist Aziz stolz auf seine Kontakte zu FC-Bayern-Spielern.

Ins indische Restaurant nach Marktoberdorf kommt auch eine Lounge zum Genießen von Whiskey und Wein

Hinzu kommt eine Lounge „zum Genießen schöner Getränke“ wie Gin, Rum, Whiskey und Wein. „Ab Donnerstag starten wir to go, hoffentlich bald auch draußen“, sagt Ritter mit Blick auf die sinkenden Corona-Inzidenzen und die geplante Bestuhlung des Gehsteigs vor dem Lokal. Dessen helle Räume wurden aufwendig entkernt und modernisiert. Corona habe ihm den Umbauablauf mitsamt Handwerkerterminen „völlig über den Haufen geworfen“, sagt Ritter, denn ursprünglich sollte das Namaste bereits im Oktober eröffnen.

Auch im Oberdorfer Forum an der Rauh-Kreuzung gibt es gastronomische Neuigkeiten: Ebenfalls am Donnerstag nimmt das seit Oktober ruhende Eiscafé Venezia den Betrieb wieder auf. Pächter und Pinocchio-Betreiber Franco De Nardi hat es an den Italiener Sydney Vendrame und dessen brasilianische Frau Micheli unterverpachtet. Neben neuen Eissorten nach eigenen Rezepten und kugelförmigen Bubble-Waffeln setzen die beiden auf selbst gemachte Torten. „Außerdem wollen wir unseren Kunden im Café italienisches Frühstück anbieten, sobald es die Corona-Lage zulässt“, sagt Sydney Vendrame, der zuletzt unter anderem im Eiscafé seines Bruders in Senden arbeitete.

Schaufensterbummel: Auch das Venezia will am Donnerstag wieder öffnen. Bild: Heiko Wolf

Auch die Pläne für die Neuvermietung der 1200 Quadratmeter großen, früheren Feneberg-Einzelhandelsfläche im Oberdorfer Forum nehmen konkrete Gestalt an. „Bezüglich Feneberg-Fläche sollten wir in den nächsten ein bis zwei Wochen Vollzug melden können, wenn alles gut läuft“, sagt Forumseigentümer Alexander Neißendorfer von der Morris Immobilien Gruppe.

Was die neu eröffnete Wäscherei-Wertachtal in Marktoberdorf alles bietet

Seit Montag geöffnet ist bereits die neue Wäscherei-Wertachtal im Karle-Gebäude in der Poststraße. Wie berichtet, ist die öffentliche Wäscherei für Geschäfts- und Privatkunden von den Wertachtalwerkstätten in der Johann-Georg-Fendt-Straße in die Innenstadt umgezogen.

Die Wäscherei-Wertachtal in der Marktoberdorfer Stadtmitte ist ab sofort geöffnet. Bild: Heiko Wolf

„Daneben ist dort eine Verkaufsfläche für Eigenprodukte aus allen unseren Standorten entstanden“, sagt Johanna Zwick, Pressesprecherin der Lebenshilfe Ostallgäu. Dritter Bereich des Standorts ist das Beratungsbüro „Kompass – Betriebliche Inklusion“ der Lebenshilfe. „Dieses Projekt bietet eine ganzheitliche Begleitung für Arbeitgeber und Menschen mit Behinderung bei der Suche nach Arbeitsplätzen an“, erklärt Johanna Zwick.

Eine Lösung zeichnet sich derweil auch für die Nachnutzung der Räume des Schnitzer-Verlags in der Jahnstraße ab. Laut Stadt will die Volkshochschule (Vhs) künftig die leer stehenden Räume nutzen.

Unbekannt ist dagegen, wie die Gebäudeeigentümer des bisherigen Restaurants Zagreb, die der Pächterfamilie Mabic nach 22 Jahren gekündigt haben (wir berichteten), ihre Immobilie künftig nutzen. Und in den früheren Räumen von Tierisch gut im Genovefa-Brenner-Weg hat die Dekra-Akademie coronabedingt den Betrieb eingestellt. Auch Gebäudeeigentümer Stefan Gruber sucht nach wie vor Mieter für die früheren – komplett renovierten – Räume des Textilfilialisten NKD an der Rauh-Kreuzung.

Warum der städtische Wirtschaftsförderer Philipp Heidrich positiv gestimmt bleibt

Philipp Heidrich, bei der Stadt Abteilungsleiter für Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung, deutet weitere positive Entwicklungen beim Leerstand an: „Trotz Corona liegen der Stadt mehrere konkrete Anfragen von klassischen Einzelhändlern vor, die in Marktoberdorf Gewerberäume suchen.“ Die Schwierigkeit sei dabei, bei den Raumgrößen Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Kurzfristig konnte Heidrich Optik Matt helfen. Das Brillengeschäft suchte eine Übergangsbleibe für die Zeit seines geplanten Umbaus – und mietet nun das städtische Emmi-Fendt-Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite an.

