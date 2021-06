Gute Nachricht für Marktoberdorf - Neue Mieter für Einkaufszentrum gefunden

Nach längerer Suche: Wer in die Immobilie im Zentrum von Marktoberdorf einziehen wird und wie es nach dem Brand in dem neuen Fitnessstudio weitergeht.

14.06.2021 | Stand: 11:44 Uhr

Diesmal beginnt unser Rundgang in der Kaufbeurener Straße am MOD-City Center – beziehungsweise Oberdorfer Forum, wie das Einkaufszentrum jetzt nach dem Umbau heißt. Nach zwei Jahren Leerstand zieht dort bald neues Leben in die lange Jahre von Feneberg genutzte, 900 Quadratmeter große Mietfläche ein, wie Gebäudeeigentümer Morris Immobilien berichtet. Und zwar soll dort im vierten Quartal 2021 die Kette TEDi mit „Ge- und Verbrauchsartikeln des täglichen Bedarfs“ – aber ohne Lebensmittelsortiment – ihre Türen öffnen.