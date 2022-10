Gute Nase: Pflegekraft riecht Gas in Wohnhaus bei Günzach

Als sie einen Pflegebedürftigen besuchen will, nimmt eine Pflegerin in einem Wohnhaus bei Günzach Gasgeruch wahr. Sie alarmiert die Rettungskräfte.

Eine feines Näschen hat die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes bewiesen und damit womöglich Schlimmeres verhindert. Am Mittwochabend stellte sie Gasgeruch in einem Wohnanwesen in Immenthal (Gemeinde Günzach, Ostallgäu) fest.

Polizei: Keine Gesundheitsgefahr für die Hausbewohner

Auch die Feuerwehren Günzach und Obergünzburg rochen nach ihrem Eintreffen Gas, jedoch verliefen die Messungen laut Polizei negativ. Nach einer kurzen Belüftung des Gebäudes war kein Gasgeruch mehr feststellbar. Der Bewohner wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst erstversorgt, das Gas stellte jedoch keine gesundheitsschädliche Belastung für den Anwohner oder andere Personen dar. Es bestand nach Angaben der Polizei ebenso keine Gefahr für umliegende Gebäude.

Wegen Gaslarm wird die Hauptstraße in Immenthal gesperrt

Die Hauptstraße durch Immenthal musste für die Feuerwehrarbeiten kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Es entstanden kein Personen- und kein Sachschaden.

