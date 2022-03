Gute Stimmung garantiert: Musikkapelle Kraftisried feiert online das „Bockbierfest dahoim“

Die Musikkapelle Kraftisried organisiert mit viel Aufwand und Engagement einen Online-Blasmusikabend. Für die Zuhörer gibt es sogar Verpflegungspakete.

Die Musikerinnen und Musiker sitzen gespannt an ihren Plätzen. Heute sind alle in Tracht zur Musikprobe gekommen. Die letzten Details der Technik werden geklärt, Kameras nochmals ausgerichtet und die Tontechnik kontrolliert. Thomas Greisel, Dirigent der Kapelle und Sebastian Hartmann, Schlagzeuger und für die Tontechnik verantwortlich, sitzen vor dem Computerbildschirm und besprechen die letzten Details. Dann geht es los. Die Aufnahme startet. Was sich nach einer Aufnahme für eine CD anhört, sind die Vorbereitungen für den Live-Stream der Musikkapelle Kraftisried unter dem Motto „Bockbierfest Dahoim 2.0“.

Musik live aus dem Musikheim Kraftisried

„Corona hat uns auch in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erläutert Robert Mutzel, Vorsitzender der Kapelle. Gerne hätten die Musikerinnen und Musiker wieder vor Publikum ihren Bockbierabend mit traditioneller Blasmusik, Stimmungsmusik und Einlagen gemacht. Doch schon in der Vorbereitung wurde schnell klar, dass diese Veranstaltung zum dritten Mal in Folge nicht stattfinden kann. „Einen gemütlichen Abend mit Blasmusik und Stimmung mit FFP2-Maske und Abstand, das wäre nicht unser Bockbierabend“, sagt Hartmann. Dirigent Greisel initiierte daher schon früh den Gedanken, den Abend aus dem Musikheim online zu streamen. Bereits im letzten Jahr wurde ein Livestream der Kapelle organisiert, doch nicht mit live gespielter Musik. „Das war zur damaligen Zeit mit den Corona-Auflagen nicht vereinbar“, so Greisel, „In diesem Jahr haben wir aber die Möglichkeit wirklich selbst zu spielen.“

Musiker aus Kraftisried sind ein klein wenig nervös

Greisel gibt den Einsatz und die Musiker beginnen mit dem ersten Stück. Trotz der normalen Umgebung im Musikheim, merkt man den Musikerinnen und Musikern eine gewisse Anspannung an. „Wir sind hier wirklich live dem Zuhörer ausgeliefert, was einem Auftritt vor Publikum schon sehr nahe kommt.“ Aus organisatorischen und technischen Gründen werden vorab schon einige Stücke aufgenommen und dann am Abend selbst ins Programm eingebaut. „Wir versuchen mit möglichst einfachen Mitteln Ton und Video aufzunehmen. Wir haben bewusst auf zu aufwendige technische Details und eine Nachbearbeitung verzichtet“, sagt Hartmann.

Zuhörer können sich ein Verpflegungspaket besorgen

So werden die Videoaufnahmen über zwei Webkameras und ein Handy gemacht. Der Ton wird einzig mit zwei Mikrofonen direkt hinter dem Dirigenten aufgenommen. „So einfach wie möglich und so authentisch wie möglich“ möchten die Musikerinnen und Musiker ihre Darbietung vortragen. Auch für die Verpflegung zuhause hat die Musikkapelle eine Möglichkeit eingerichtet: So können die Einwohner von Kraftisried ein Bockbierpaket mit Getränken und einer kleinen Brotzeit bestellen und diese dann am Tag des Bockbierabends am Musikheim abholen. „Leider hat die Zeit des Lockdowns viele Veranstaltungen von uns unmöglich gemacht, wie zum Beispiel unser Neujahrsblasen, unser Jahreskonzert und eben unseren Bockbierabend. Das merkt man auch sehr in der Kasse des Vereins“, sagt Mutzel. Darum hat die Kapelle über ihre Website eine Spendenmöglichkeit eingerichtet. Hier kann man die Musikerinnen und Musiker und vor allem die Jugendarbeit des Vereins unterstützen.

Spenden gehen auch an die Ukraine

„Natürlich sehen wir auch andere Entwicklungen in der Welt mit großer Sorge, das ist klar“, sagt Hartmann, der auch Kassier ist. „Daher haben wir uns dazu entschieden einen Teil der Spenden für die Hilfe in der Ukraine zu spenden“. Um hier Spendengelder zu sammeln, haben die Vereinsmitglieder einen weiteren Anreiz geschaffen. Jeder Spender ab fünf Euro nimmt automatisch an einer Tombola teil. Zu gewinnen gibt es einen Auftritt der Musikkapelle. „Egal wer gewinnt, wo dieser wohnt und ob er fünf Euro oder 100 Euro gespendet hat, wir fahren zu ihm und spielen für ihn unsere Blasmusik“, freut sich Greisel schon jetzt auf den daraus entstehenden Auftritt.

