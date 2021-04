Ausgerechnet zu Beginn der Prüfungen! - Fast ganzer Abitur-Jahrgang in Marktoberdorf in Quarantäne

Am Gymnasium Marktoberdorf gibt es zwei Corona-Fälle. Die meisten Abschluss-Schüler wurden in Quarantäne geschickt. Ausgerechnet zu Beginn der Abi-Prüfungen!

28.04.2021 | Stand: 14:19 Uhr

Wegen zwei positiver Corona-Fälle sind fast alle Abschlussschüler am Gymnasium in Marktoberdorf in Quarantäne. 84 der insgesamt 96 angehenden Abiturienten gelten laut dem stellvertretenden Schulleiter Arne Böhler als Kontaktpersonen ersten Grades und müssen sich daher häuslich isolieren. Dabei haben am gestrigen Mittwoch für einige Schüler die fachpraktischen Zusatzprüfungen (Additum) in den Fächern Musik, Kunst oder Sport begonnen. Diese zählen mit in die Abiturnote hinein. Die Schüler bekommen einen Freischein vom Gesundheitsamt, mit dem sie ausschließlich für die Abiturprüfungen trotzdem in die Schule kommen dürfen“, sagt Böhler. Dieser werde pauschal ausgestellt und gelte daher für alle anstehenden Prüfungen.

Abiturprüfungen ohne Corona-Testpflicht

Abgesehen davon müssen die betroffenen Schüler für die kommenden zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Bis zu Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen am 12. Mai sollten die Schüler folglich wieder aus der häuslichen Isolation dürfen. Doch selbst wenn weitere Corona-Fälle auftauchen sollten, werden die weiteren Abiturprüfungen laut dem stellvertretenden Schulleiter wie geplant durchgeführt. „Es gelten dann verschärfte Hygieneregeln mit mehr Abstand“, sagt Böhler. Die schriftlichen Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und einem dritten Wahlfach schreiben die Schüler alle gleichzeitig. „Die Prüflinge werden dann auf verschiedene Räume aufgeteilt“, sagt Böhler. Dabei sitzen die Schüler entsprechend der verschiedenen Corona-Test-Arten zusammen in einem Raum: Schüler, die zuvor einen PCR-Test gemacht haben, schreiben die Prüfungen gemeinsam. Ebenso bleiben Schüler mit einem zuvor durchgeführten Schnelltest und die ohne Test jeweils unter sich. „Wir haben aber keine Oberstufenschüler, die einen Corona-Test bisher verweigert haben“, sagt Böhler. (Lesen Sie auch: Abi-Jahrgang komplett in Quarantäne und Homeschooling für gesamte Schule)

Distanzunterricht bis zu den Abiturprüfungen

Dass es zur Teilnahme an den Abiturprüfungen keine Testpflicht gebe, sei eine der beiden Ausnahmen für die heuer stattfindenden Abiturprüfungen: „Schüler sind nicht verpflichtet, ein negatives Testergebnis vorzuweisen, um zu den Prüfungen zu kommen. Als zweite Ausnahme gibt es noch die Befreiung von der Quarantäne, um an den Prüfungen teilzunehmen“, sagt der stellvertretende Schulleiter. Letztere trifft nun auf die 84 Schüler am Marktoberdorfer Gymnasium zu. Die übrigen zwölf Schüler, die nicht mit den beiden positiv getesteten Schülern in Kontakt standen, müssen nicht in Quarantäne, bekommen aber ebenfalls Distanzunterricht. „Das haben wir aus Gründen der Gleichberechtigung so beschlossen“, sagt Böhler.

Strengere Hygiene-Regeln beim Abitur

Die zusätzlichen Additums-Prüfungen, die möglichst vor Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen stattfinden sollen, seien mithilfe des Freischeins somit nicht in Gefahr. Schüler und Prüfer müssen lediglich strengere Hygieneregeln einhalten. So gebe es laut Böhler beispielsweise beim Musik-Additum größere Abstände zwischen dem Sänger und der begleitenden Person am Klavier. Die Prüfung würde das aber nicht negativ beeinflussen. Bei der musikalischen Prüfung dauere ein Vorsingen oder -spielen in der Regel nur 20 Minuten, bei dem bis zu drei Prüfer mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand anwesend sind. „Unser Lehrpersonal lässt sich auch regelmäßig testen“, sagt Böhler. „Wir machen das Beste aus der ganzen Situation.“

Von den Abschlussschülern gebe es keine Beschwerden wegen der Maßnahmen. „Die Schüler sind froh, dass das Abitur stattfinden kann und sie wollen es in jedem Fall durchziehen“, sagt Böhler.

