Mit diesen Fotos gewinnt das Gymi Marktoberdorf beim größten Kreativwettbewerb Bayerns

28.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Großer Erfolg für die Fotografie-Schülerinnen und -Schüler der Oberstufe des Gymnasiums Marktoberdorf: Der Kurs hat wie bereits berichtet, beim bayernweiten „crossmedia“-Wettbewerb gewonnen. Bei einer feierlichen Zeremonie im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks in München wurden die 28 Schüler der letztjährigen Q11 sowie ihr Lehrer Moritz Vodermeier für ihr Fotografie-Projekt „gymNASA“ mit dem dritten Preis in der Kategorie „Foto – Grafik – Layout“ ausgezeichnet.

Darauf kommt es beim "crossmedia"-Wettbewerb an

„Crossmedia“ ist der größte Kreativwettbewerb für digitale Medien an den Schulen in Bayern. Er findet jedes Jahr auf Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Neue Medien und dem Bayerischen Rundfunk an. Überaus vielfältige und berührende Projekte aus allen Altersgruppen und Schulformen rund ums Thema Medien werden Jahr für Jahr ausgezeichnet.

Das Gymnasium Marktoberdorf ist stolz, ein Teil davon sein zu können. Der Profilkurs „Film und Mediendesign/Fotografie“ unter der Leitung von Moritz Vodermeier konnte die Jury begeistern.

Mit dieser Idee überzeugten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Gymnasiums Marktoberdorf

Da alle Gewinnerinnen und Gewinner zum Zeitpunkt der Preisverleihung auf Studienfahrt in Berlin waren, nahm Vodermeier als verantwortliche Lehrkraft die Auszeichnung von Bayern-3-Moderator Sebastian Schaffstein entgegen. Ausgehend von verschiedenen Unterrichtsgesprächen über Bildmanipulation, Einsatz von Bildmedien als Mittel der Propaganda in totalitären Staatssystemen und der Frage, ob und inwieweit Medien „Wirklichkeit“ und/oder „Wahrheit“ darstellen können, entstand die Idee zu „gymNASA“ – eine Bildmanipulation, in der sich die Schüler mittels genauer fotografischer Vorplanung und anschließender Bildbearbeitung in NASA-Astronautinnen und Astronauten „verwandelten“.

Basierend auf von der Weltraumagentur veröffentlichten Porträts, setzten und retuschierten die Schüler ihre eigenen Gesichter in die Fotografien der Astronauten. In Zeiten von Deep Fakes, Künstlicher Intelligenz, Social Bots und einer allgegenwärtigen Manipulation von Bildinhalten ist es essenziell, dass auch im Schulunterricht solche digitalen Kompetenzen vermittelt und gestärkt werden. So werden die Schüler hinsichtlich des Themas Manipulationen sensibilisiert. Aus diesem Grund werden am Gymnasium Marktoberdorf nicht nur technische Aspekte der Fotografie gelehrt, sondern darüber hinaus auch stets Fragen der Gestaltung und Wirkung digitaler Bilder erörtert.

Informationen und einen kurzen Making-of-Film zum „gymNASA-Projekt“ gibt es hier.

