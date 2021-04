Gymnasium Marktoberdorf informiert künftige Fünftklässler mit Videos zum Übertritt

Wegen der Corona-Pandemie ist ein Informationsabend für künftige Fünftklässler am Gymnasium Marktoberdorf nicht möglich. Stattdessen gibt es online Videos.

Das Gymnasium Marktoberdorf hat sich in der Corona-Krise eine neue Methode einfallen lassen, um zukünftige Fünftklässler auf den Übertritt von der Grundschule auf das Gymnasium vorzubereiten. Da der Informationsabend an der weiterführenden Schule nicht wie üblich in Präsenzform stattfinden kann, präsentiert das Gymnasium Marktoberdorf auf der Webseite verschiedene Kurzfilme, die die Ausbildungsrichtungen und das außerschulische Angebot der Schule vorstellen. In einem Video tritt auch Schulleiter Wilhelm Mooser als Raumschiffkapitän auf. (Lesen Sie auch: Das müssen Schüler und Eltern zum Schulbeginn wissen)

Informationen und Videos zum Übertritt online

„Viel entscheidender als schulorganisatorische Dinge ist für künftige Fünftklässler und deren Eltern aber meist die Frage, wie der gemeinsame Alltag am Gymnasium aussieht“, sagt Mooser. Antworten darauf geben der Schulleiter und seine „Raumschiffcrew“ in den verschiedenen Kurzfilmen. Daneben finden sich auf der Webseite weitere Informationen rund um das Thema Übertritt sowie Termine und Formulare. Zudem können die Noch-Viertklässler eine virtuelle Schulhausführung mit zwei ehemaligen Fünftklässlerinnen machen. (Lesen Sie auch: Weil sein Papa krank ist, sitzt ein Roboter für Sebastian im Klassenzimmer)

Videosprechstunde mit Schulleiter und Stellvertreter

Falls danach noch Fragen offen sind, bietet die Schule am Mittwoch, 28. April um 18 Uhr, und am Donnerstag, 29. April um 19 Uhr, jeweils eine Videosprechstunde für Eltern mit Schulleiter Wilhelm Mooser und seinem Stellvertreter Arne Böhler an.

Auf der Webseite des Gymnasium Marktoberdorf gibt es weitere Informationen sowie den Link zu den Videosprechstunden am 28. und 29. April 2021.

