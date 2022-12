Gymnasium Marktoberdorf siegt bei bayernweitem Kreativwettbewerb

Das Gymnasium Marktoberdorf belegte in der Kategorie "Foto - Grafik - Layout" den dritten Platz. Für das Projekt verwandelten sich die Schüler in Astronauten.

10.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Das Gymnasium Marktoberdorf hat beim bayernweiten „Crossmedia-Wettbewerb“ gewonnen. In der Kategorie „Foto – Grafik – Layout“ belegte die Schule mit ihrem Projekt „GymNASA“ den dritten Platz.

Der Kreativwettbewerb „Crossmedia“ wird einmal jährlich auf Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Neue Medien sowie dem Bayerischen Rundfunk ausgerichtet. Er fand in diesem Jahr bereits zum 27. Mal statt. An der diesjährigen Wettbewerbsrunde hatten sich rund 460 bayerische Schülerinnen und Schüler mit knapp 70 Beiträgen in sechs Kategorien beteiligt.

Gymnasium Marktoberdorf überzeugt mit Projekt "GymNASA"

So konnte auch das Gymnasium Marktoberdorf überzeugen. Entstanden ist das Projekt „GymNASA“ im Fach Film- und Mediendesign der Kollegstufe. Durch eine digitale Bildmanipulation veränderten die Schülerinnen und Schüler die von der NASA veröffentlichten Porträtfotos von Astronauten. Sie tauschten deren Köpfe gegen ihre eigenen aus. Der Anspruch des Projekts: Die Fotografien sollten auf den ersten Blick echt und professionell wirken. „GymNASA ist ein Beispiel für ein sehr gelungenes Schulprojekt“, lautet das Urteil der Jury. „Die Schüler zeigen dabei eine sehr gute Fingerfertigkeit mit dem Bildbearbeitungsprogramm und setzen sich realistisch in Pose.“

Bayerischer Kultusminister freut sich über kreave Ideen

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo freut sich über die kreativen Ideen: „Der Wettbewerb zeigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler in den Neuen Medien zuhause sind. Man merkt den Projekten die Begeisterung an für die Möglichkeiten, die die Neuen Medien bieten.“