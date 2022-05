Fendt leidet noch immer unter dem Hackerangriff - wer war für die Attacke verantwortlich?

Nach über einer Woche Stillstand bei AGCO-Fendt läuft die Produktion in den bayerischen Werken wieder vorsichtig an. Wurde das Unternehmen erpresst?

16.05.2022 | Stand: 18:29 Uhr

Seit 6 Uhr läuft das Fließband wieder: Nach über einer Woche des Stillstandes hat die Produktion beim Traktorenhersteller Agco-Fendt am Werk in Marktoberdorf im Allgäu wieder begonnen. Mitarbeiter standen am Montagmorgen vor dem Eingang des Unternehmens und warteten auf die Kontrolle der IT-Experten. Denn die Laptops einschalten und sich ins Firmennetzwerk einloggen durfte nur, wer eine aktuelle Antiviren-Software auf seinem Rechner installiert hatte.

