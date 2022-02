Warum die Stadt Marktoberdorf trotz Minus am Hallenbad festhält

Immer mehr Bäder werden geschlossen. Marktoberdorf leistet sich jedoch ein Hallenbad. Aus welchem Grund und wie viel das kostet.

18.02.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Während mancherorts die Bäder schließen, weil die Kommune kein Geld hat, hält die Stadt Marktoberdorf an ihrem Hallen- und Freibad samt Saunabetrieb fest – trotz Schulden. Sie sieht dessen Betrieb auch als Daseinsvorsorge an, wie in der Haushaltsberatung erneut deutlich wurde.

Finanzbeauftragter Carl Singer (Freie Wähler) sagte, dass es auch dazu diene, Kindern das Schwimmen beizubringen. So wirbt das Hallenbad auf seiner Homepage im Internet für das Schwimmprojekt der Stadt. Da gibt es unter anderem Schwimmkurse für Vorschulkinder in den städtischen Kindergärten zu vergünstigten Preisen.

Die Stadt rechnet heuer mit Badeinnahmen von 300.000 Euro. Im ersten Corona-Jahr mit der langen Schließung waren sie auf 208.000 Euro eingebrochen. Für Sanierungsarbeiten vor allem am Pumpensystem und der Wärmeversorgung sind 150.000 Euro vorgesehen. Alles in allem schlägt ein Minus von 810.000 Euro zu Buche.

