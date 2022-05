Handball: Biessenhofen-Marktoberdorf gegen Herrsching - eine knappe Sache

Die SG Biessenhofen-Marktoberdorf wehrt sich tapfer gegen den Tabellenführer TSV Herrsching II. Warum es trotzdem nicht für einen Sieg reicht.

21.05.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf haben im vierten Spiel der Abstiegsrunde der Bezirksoberliga im Vergleich zu den vorangegangenen Partien eine verbesserte Leistung gezeigt. Der Spitzenreiter TSV Herrsching II hatte viel Mühe, sich am Ende mit 32:28 durchzusetzen. (Lesen Sie dazu auch: Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf kämpfen um den Klassenerhalt: So sieht es damit aus)

Kampfgeist trotz dezimierter Mannschaft

Dieses knappe Ergebnis kommt auch deshalb überraschend, weil die SG in dieser dritten Partie innerhalb von fünf Tagen aufgrund mehrerer Verletzungsausfälle buchstäblich mit dem letzten Aufgebot antreten musste. Die Spieler ließen sich dadurch jedoch nicht beirren und versuchten von der ersten Minute an, die spieltechnischen Vorteile der Gäste mit großem Einsatz und Kampfgeist zu kompensieren. Erst als nach dem 9:11 mehrere Anspiele missglückten und technische Fehler unterliefen, zog Herrsching bis zur Halbzeit auf 19:14 davon.

Der TSV Herrsching II gewinnt nur knapp

Mit dem geschickten Schachzug, die Verteidigung auf die defensivere 6:0-Abwehrvariante umzustellen, brachte der SG-Coach Günther Dietz sein Team wieder in die Spur zurück. Mit dem aggressiven Bollwerk im Rücken holten die Ostallgäuer Tor um Tor auf und boten dem Favoriten nun eine Partie auf Augenhöhe. Zu einem Punktgewinn reichte es dennoch nicht. Am Ende brachten die Gäste vom Ammersee, als Spitzenreiter angereist, mit gelungenen Einzelaktionen den Sieg noch unter Dach und Fach.

Revange bereits am Sonntag

Die beiden Kontrahenten treffen bereits am Sonntag, 22. Mai, erneut aufeinander. Dieses Rückspiel wird um 18.30 Uhr in der Sporthalle an der Nikolausstraße in Herrsching angepfiffen.

Bereits am Samstag, 21. Mai, ist die männliche C-Jugend der SG im Einsatz. Sie trifft im Qualifikationsturnier für die überregionale Bezirksoberliga in Murnau auf die HSG Lauingen-Wittislingen, die HSG Würm-Mitte und den TSV Murnau.

Eine gute Gesamtleistung zeigten die B-Juniorinnen der Spielgemeinschaft bei ihrem Ausscheidungsturnier für die kommende Saison. Sie gewannen gegen den SC Vöhringen 16:4, den TSV Vaterstetten 6:2 und mussten sich nur gegen den SV München-Laim mit 4:10 geschlagen geben.

