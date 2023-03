Handball: Ein Sieg für die SG Biessenhofen-Marktoberdorf muss her

Die SG-Handballer wollen am Samstag gegen den TSV Sonthofen daheim in Marktoberdorf unbedingt Punkte holen. Wie ihnen der Gewinn des Allgäu-Derbys glücken kann.

Im vorigen Spiel musste sich die erste Männermannschaft der SG Biessenhofen-Marktoberdorf auswärts gegen den TSV Gilching II geschlagen geben. Diese Niederlage schmerzt die Ostallgäuer, zumal die Mannschaft seit der Weihnachtspause keinen einzigen Sieg mehr eingefahren hat. (Lesen Sie auch: Das ist das Erfolgsgeheimnis der Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf.)

Was der SG Biessenhofen-Marktoberdorf ein Sieg bringen würde

Dies gilt es am kommenden Samstag zu ändern. Die SG empfängt die Oberallgäuer aus Sonthofen zum Allgäu-Derby in Marktoberdorf. Die Gäste liegen in der Tabelle mit sieben Punkten vor den Ostallgäuern auf dem fünften Platz der Bezirksliga. Ein Sieg würde die SG Biessenhofen-Marktoberdorf deshalb wieder näher an die obere Tabellenhälfte bringen.

Im Hinspiel gab es einen klaren Sieg für den TSV Sonthofen. Grund dafür war der dezimierte Kader der SG-Handballer. Die Gastgeber wollen unbedingt in diesem Rückspiel zwei Punkte holen und so den ersten Sieg nach der langen Niederlagenserie einfahren. Doch das wird kein Selbstläufer. Die Gastgeber müssen nach vier Niederlagen in Folge endlich wieder in die Spur finden, um nicht den Anschluss an die obere Tabellenhälfte der Bezirksliga zu verlieren. Auch für die Moral der Spieler wäre ein Sieg eminent wichtig.

Woran müssen die Ostallgäuer Handballer dringend arbeiten?

Die bittere Niederlage vor zwei Wochen in Gilching hat die Punkte aufgezeigt, an denen die Ostallgäuer Handballer arbeiten müssen, um für eine erfolgreiche Rückrunde zu sorgen. In der Abwehr müssen sie geschlossener stehen und aggressiver sowie konsequenter zupacken. Das Rückzug-Verhalten wurde in den vergangenen Spielen nahezu komplett vernachlässigt und soll nun wieder an das der Hinrunde anknüpfen.

Im Angriff muss von der Ostallgäuer SG ein kreativerer und schnellerer Handball gespielt werden, und die daraus generierten Torchancen müssen sehr viel effizienter durch konzentrierte Abschlüsse und ein variableres Wurfbild genutzt werden. Technische Fehler und unnötige Fouls schwächen das Angriffs- und Abwehrspiel zusätzlich.

Der Kader der SG Biessenhofen-Marktoberdorf ist nahezu komplett - Anpfiff um 19.30 Uhr

All das wollen die Ostallgäuer am Samstag in den Griff bekommen – damit sie einen Heimsieg gegen die Oberallgäuer verbuchen können. Trainer Sebastian Geiger kann auf fast alle Spieler zurückgreifen.

Insgesamt ist eine spannende und hart umkämpfte Partie zu erwarten, bei der es um wichtige Punkte für die Männer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf geht. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der Hauptschulturnhalle in Marktoberdorf.