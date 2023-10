Frauen verlieren dezimiert in letzter Sekunde

Die SG Biessenhofen-Marktoberdorf kämpft: Während die Damen kurz vor Abpfiff eine knappe Niederlage hinnehmen müssen, stehen die Männer auf verlorenem Posten.

10.10.2023 | Stand: 12:28 Uhr

In den letzten Sekunden haben die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf mit einem dezimierten Kader 20:21 beim Aufsteiger PSV München verloren. Bereits am Freitag vor Trainingsbeginn war klar, dass auf die ein oder andere Spielerin am Sonntag verzichtet werden muss. Melina Pavlidis, Sarah Fischer, Sophia Sattler, Celine Strunz waren in einer äußerst schlechten Verfassung und konnten deshalb nur bedingt oder sogar gar nicht eingesetzt werden.

PSV München gegen SG Biessenhofen-Marktoberdorf Damen: Beide Mannschaften konnten im Angriffspiel nicht glänzen

Beide Mannschaften standen in der Abwehr stabil, konnten allerdings in ihrem Angriffsspiel nicht glänzen. Neben vielen technischen Fehlern war erneut die Chancenverwertung ein großes Manko aufseiten der SG. Bis zur 42. Spielminute konnte sie sich nie absetzen. So gelang den Gastgeberinnen immer wieder der Ausgleichstreffer (4:4, 9:9, 11:11, 12:12, 13:13).

SG dreht auf - ist aber nicht durchsetzungsfähig

Dann aber drehte die SG auf und traf fünf Mal in Folge zum 18:13. Jedoch hielt die gute Phase nur kurz an. Die verbleibenden 14 Spielminuten nutzte der PSV besser als die SG. Im Angriff verspielten die Allgäuerinnen die Bälle und zogen nicht konsequent genug zum Tor. Hingegen setzte sich der PSV besser gegen die Abwehr der SG durch. In den letzten fünf Spielminuten traf die SG nur einmal, die Gastgeberinnen hingegen schafften es, den Ball dreimal im SG-Tor unterzubringen, auszugleichen und letztlich den Sieg einzufahren.

Die SG rutscht in der Landesliga auf den vorletzten Platz.

SC Unterpfaffenhofen-Germering II gegen SG Biessenhofen-Marktoberdorf: Männer müssen Niederlage hinnehmen

Auch die Männer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf mussten eine Niederlage hinnehmen. Personell und spielerisch unterlegen, haben die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf am Samstag gegen die zweite Mannschaft des SC Unterpfaffenhofen-Germering mit 18:35 verloren. Bereits zur Pause lagen die Männer deutlich mit 6:20 zurück. Damit bleiben sie in der Bezirksliga nach drei Spielen punktlos. Dahinter folgen Ottobeuren II und Mindelheim, die ebenfalls unterlegen waren.

Schon zu Beginn der Partie wurde klar, dass die Offensive ihre bisher soliden Leistungen nicht wiederholen können würde. Das erste Tor für die SG gelang erst in der 7. Spielminute. Dieses Bild zog sich durch die gesamte Partie.

Besonders schwierig: In der zweiten Halbzeit stand den SG-Männern kein Auswechselspieler mehr zu Verfügung

Neben der Schwäche im Angriff gab auch die Defensive ein schwaches Bild ab. Zu selten gelang dem Mittelblock die korrekte Zuordnung, sodass der Heimmannschaft viele einfache Tore durch Kreisanspiele und von den Außenpositionen gelangen. Die Abwesenheit der beiden nominellen eigenen Kreisspieler zeigte sich im Spiel deutlich.

Nach einer Verletzung in der ersten Halbzeit stand der Mannschaft der SG Biessenhofen-Marktoberdorf zudem zunächst kein Auswechselspieler mehr zur Verfügung. Am Samstag, 14. Oktober, steht um 19.30 Uhr für die Mannschaft der SG Biessenhofen-Marktoberdorf das nächste Spiel gegen den TSV Sonthofen in Biessenhofen an. Hier ist zu hoffen, dass das Team endlich mit einer kompletten Mannschaft antreten kann.

SG Biessenhofen-Marktoberdorf: Waldemar Bauer und Jörg Mohring (beide Tor); Stefan Gellrich (6/1), Jonas Mohring (1/1), Vincent Kalchschmid, Niklas Volkhardt (6), Matthias Gebhardt (2), Finn Kossmann (2), Felix Winter (1).

Lesen Sie auch: Fastabsteiger SG Biessenhofen-Marktoberdorf startet gegen starken Aufsteiger