Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf kämpfen um den Klassenerhalt: So sieht es damit aus

Nach zwei Niederlagen schwindet bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf die Chance auf den Klassenerhalt. Und am Dienstag kommt ausgerechnet der Spitzenreiter in die Wertachsporthalle.

17.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Mit zwei Niederlagen haben die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf die Bezirksoberliga-Abstiegsrunde fortgesetzt. Sie konnten sich für zum Teil ansprechende Leistungen nicht belohnen. Am Dienstag, 17. Mai, geht es bereits weiter.

Woran ein möglicher Erfolg der Handballer scheiert

Die Allgäuer haben es im Rückspiel gegen den TuS Fürstenfeldbruck III nicht geschafft, den Heimvorteil zu nützen. Sie mussten sich in der zweiten Runde der Bezirksoberliga-Abstiegsrunde trotz einer kämpferisch guten Vorstellung mit 26:31 geschlagen geben. Am Ende gaben die zu hohe Anzahl an Ballverlusten und Fehlpässe sowie die unbefriedigende Wurfausbeute den Ausschlag zugunsten der Gäste. Diese profitierten besonders von der Routine und dem Spielwitz ihrer ehemaligen Bayernligaspieler, die vor allem mit einstudierten Kombinationen am Wurfkreis zu Torerfolgen kamen.

Die Ostallgäuer Spielgemeinschaft, bei der mehrere Stammspieler fehlten, begann sehr couragiert. Nach dem 8:9 stimmte aber immer häufiger in der Abwehr die Zuordnung nicht mehr und auch die Angreifer ließen mehrere glasklare Chancen liegen. Die Gäste nutzten dies clever zur 16:11-Pausenführung.

Wie die Lage für die Handballer ist

Nach dem 13:20 schien die Partie vorzeitig entschieden. Das SG-Team gab jedoch nie auf und kämpfte sich bis auf drei Treffer heran (24:27). Der abgezockte TuS Fürstenfeldbruck ließ sich allerdings den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen.

Das Männerteam der SG Biessenhofen/ Marktoberdorf schaffte auch im dritten Spiel der Abstiegsrunde nicht den erhofften Umschwung. Es unterlag nur zwei Tage nach der Heimniederlage gegen Fürstenfeldbruck beim TSV Gilching deutlich mit 18:37. Damit sind die Chancen, den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga doch noch zu schaffen, weiter gesunken.

Die Ostallgäuer fanden trotz aller guten Vorsätze von Beginn an nicht richtig ins Spiel. Sie lagen nach elf Minuten bereits mit 2:9 hinten. Trotz einer spielerischen Steigerung gelangen bis zur Pause nur weitere fünf Treffer zum 7:16. Da es der Abwehr auch im zweiten Durchgang nicht gelang, die Gilchinger Angriffsreihe mit ihrem Torjäger Toni Skember (elf Treffer) entscheidend zu bremsen, vergrößerte sich der Rückstand im Minutentakt. Nach dem 10:23 und 15:30 stand am Ende eine bittere 18:37-Niederlage.

SG Biessenhofen-Marktoberdorf mit dem dritten Spiel in fünf Tagen

Am Dienstag wartet auf die Ostallgäuer Handballer mit dem dritten Spiel innerhalb von fünf Tagen die nächste große Herausforderung. Um 20.30 Uhr ist in der Wertachsporthalle in Biessenhofen mit dem TSV Herrsching der derzeitige Tabellenführer der Play Downs zu Gast. Die Gastgeber müssen sich nach den zuletzt gezeigten Leistungen schon gewaltig steigern, wenn sie dem hohen Favoriten Paroli bieten wollen.