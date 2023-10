Tiefe Krise bei den Handballer der SG: Das sind die Gründe

Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf haben schon wieder verloren. Nun sind sie Schlusslicht der Bezirksliga. Worin das Problem im Team besteht.

16.10.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Es wird düster für die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf. Nach der vierten Niederlage im vierten Spiel der Saison steht die Mannschaft ganz unten in der Tabelle der Bezirksliga Alpenvorland. Denn die Kontrahenten, die bisher hinter der Spielgemeinschaft standen, haben gepunktet und sind vorbeigezogen.

Dabei rückt ein zentrales Problem in den Fokus, das gleichzeitig zu nicht wenigen der 36 Gegentore, die den Gästen vom TSV Sonthofen gelangen, als auch zur mageren Ausbeute von nur 22 eigenen Toren führte: die eklatante Chancenverwertung.

Dabei haben die SG-Handballer sogar geführt

Dabei sah es in den ersten Augenblicken der Partie nicht schlecht für die Ostallgäuer aus. Allerdings wurde die kurze Führung zum 2:0 in den Anfangsminuten vom TSV Sonthofen schnell egalisiert. Die gesamte restliche Partie war von der extrem schwachen Ausnutzen guter Tormöglichkeiten der Hausherren geprägt. Die Chancen, die die SG-Spieler herausgearbeitet hatten, landeten viel zu oft beim Torhüter der Gäste oder neben dem Tor, was im Gegenzug zu vielen einfachen Kontertoren des TSV Sonthofen führte.

Hinzu kam, dass Fehler in der defensiven Zuordnung den erfahrenen Gästen viele simple Tore über Kreisanspiele und Abräumbewegungen im Positionsangriff ermöglichten. Über ein 4:10 in der 15. Spielminute ging es mit dem Pausenstand von 11:19 in die Kabine. Nach Wiederanpfiff zeigte sich keine merkliche Veränderung an der Spielkonstellation.

Der Ruck geht zu spät durch die Mannschaft der SG Biessenhofen-Marktoberdorf

Erst in der Schlussviertelstunde deutete sich – dann allerdings viel zu spät – an, wie es in der Defensive laufen müsste. Durch erstmals einigermaßen gute Absprachen und konsequente Attacken auf die Angreifer konnte die Erfolgsquote der Sonthofener im Angriff deutlich gedrückt werden. Am Ende muss sich die Mannschaft erneut deutlich geschlagen geben und hat sich selbst die Schuld an der Niederlage zuzuschreiben.

Am kommenden Samstag, 21. Oktober, steht für die Mannschaft der SG Biessenhofen-Marktoberdorf das nächste Spiel an. Gegner ist der Abstiegskonkurrent und Vorletzte der Tabelle, der TSV Mindelheim. Anpfiff in Mindelheim ist um 19 Uhr.

SG Biessenhofen-Marktoberdorf: Waldemar Bauer und Alexander Gerbig (beide Tor), Stefan Gellrich (8), Johannes Faßnacht (4), Jonas Mohring (3), Matthias Gebhardt (3), Felix Winter (2), Norbert Stich (1), Vincent Kalchschmid (1), Niklas Volkhardt, Finn Kossmann.

