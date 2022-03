Marktoberdorfer Handballer verlieren schon wieder: Woran es diesmal hapert

Die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf leisten gegen die SG Kempten/Kottern zähen Widerstand. Trotzdem verlieren sie. Worin das Problem liegt.

21.03.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf warten in der Bezirksoberliga Alpenvorland weiterhin auf den ersten Saisonerfolg. Sie unterlagen im drittletzten Punktspiel der Hauptrunde bei der SG Kempten/Kottern mit 25:35.

Die Ostallgäuer leisteten dem Tabellendritten 45 Minuten lang (21:23) hartnäckig Widerstand, standen am Ende aber wie in mehreren vorangegangenen Begegnungen mit leeren Händen da. Letztlich entscheidend war, dass die Abwehr die drei Torjäger John, Bareth und Sattler, die 25 Treffer erzielten, nicht richtig in den Griff bekam.

Handballer der Gastgeber legen Schnellstart gegen Biessenhofen-Marktoberdorf hin

Die favorisierten Gastgeber kamen besser aus den Startlöchern, führten nach acht Spielminuten bereits mit 7:3 und zehn Minuten später sogar mit 16:9. Das SG-Team aus dem Ostallgäu ließ sich aber nicht abschütteln und kämpfte sich mit großem Einsatz Tor um Tor heran. Bis zur Pause war der Rückstand auf 15:17 zusammengeschmolzen. Diesen knappen Abstand von zwei Toren hielt die Ostallgäuer Spielgemeinschaft bis Mitte der zweiten Halbzeit (21:23).

Urplötzlich ging dann aber der Spielfluss verloren, die technischen Fehler häuften sich und auch die Abwehr leistete sich einige unerklärliche Aussetzer. Die SG Kempten/Kottern nützte dies eiskalt, zog auf 30:23 davon und setzte in der Endphase mit fünf weiteren Treffern den Schlusspunkt unter die Partie. Die besten Werfer bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf waren Schmid, Erhart und M. Mohring mit je vier Treffern.

Die Frauen büßen in der Landesliga ihre Tabellenführung ein

Die Frauen verloren in der Landesliga beim TSV Herrsching mit 23:26 und büßten damit die Tabellenführung ein. Nun sind fünf der neun Mannschaften nach Minuspunkten gleichauf.

Lesen Sie auch

Handball Den Männern der SG Biessenhofen-Marktoberdorf bleibt die Rote Laterne

Starke Leistungen zeigte erneut der Handballnachwuchs. Die A-Juniorinnen feierten in der überregionalen Bezirksoberliga einen 40:23-Kantersieg über den TSV Oberstaufen. Damit rückten die Schützlinge von Michaela DiChiazza auf den zweiten Tabellenplatz vor. Die männliche D-Jugend gewann in zwei Spielen gegen die Alterskollegen des TuS Fürstenfeldbruck mit 26:17 und 23:18.