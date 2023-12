Für die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf geht es fast um Alles oder Nichts

Die Männer der Spielgemeinschaft stecken mittendrin im Abstiegskampf. Nun kommt wieder so ein harten Brocken. Dagegen können die Frauen überraschend pausieren.

02.12.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Vor einem weiteren äußerst wichtigen Spiel stehen die Männer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf in der Handball Bezirksliga Alpenvorland. Am Samstagabend empfangen sie die zweite Mannschaft des TSV Ottobeuren.

Durch die bittere Niederlage am vergangenen Samstag in Dietmannsried steht die Mannschaft von Trainer Michael Borghesi nun sehr unter Druck. Um den Anschluss an einen Nichtabstiegsplatz nicht zu verlieren, ist ein Sieg gegen die Unterallgäuer Plicht.

Ein Spieler der SG Biessenhofen-Marktoberdorf fällt lange aus

Allerdings muss die Mannschaft für das restliche Jahr verletzungsbedingt auf Felix Winter verzichten. Dafür sind am Samstag wieder beide Kreisläufer einsatzbereit.

Die Ottobeurer fuhr in der Vorwoche einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gegen Mindelheim ein. Es wird sicher eine enge Partie, in der entscheidend sein wird, welche Mannschaft mehr um den Sieg kämpft und in den entscheidenden Phasen einen kühlen Kopf bewahrt.

Anpfiff der Partie ist am Samstag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr in der Wertachsporthalle in Biessenhofen. Die Mannschaft freut sich über zahlreiche Zuschauer in dieser wichtigen Partie.

Überraschende Wende bei der Handballerinnen der SG

Eine überraschende Wende gibt es bei den Frauen der Spielgemeinschaft: Das Spiel der Handballerinnen in der Landesliga gegen die Drittligareserve der HSG Würm Mitte II wurde nach erneuter Anfrage der SG nun doch verschoben. Zuerst hatte der Gegner trotz Personalmangels bei der SG alle Verlegungsvorschläge abgelehnt. Nun die überraschende Wende. Die HSG stimmte einer Spielverlegung zu und schlägt den Donnerstag, 14. Dezember, um 20.30 Uhr vor. Dem stimmten die SG und der Verband zu. Somit können sich die Frauen der Spielgemeinschaft ein freies Wochenende gönnen, bis sie dann in den kommenden zwei Wochen insgesamt dreimal antreten müssen.

